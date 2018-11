Guida senza patente, prende seimila euro di multa

Sandrigo – Una pattuglia del distaccamento di Sandrigo della Polizia locale Nordest vicentino, dopo un allarme dato dal dispositivo di lettura targhe, ha intercettato e bloccato in via Piave, sulla strada provinciale 248, un auto che circolava senza copertura assicurativa. Fermato il mezzo è emerso che alla guida c’era un 36enne, Z.L., già noto poiché in maggio era soropreso a guidare senza patente, che gli era stata revocata fin dal 2013.

A Maggio il 36enne era stato protagonista di un incidente stradale, con sua relativa fuga. Oggi circolava con lo stesso mezzo, e con ancora i pneumatici pesantemente danneggiati, ancora privo di patente, e in aggiunta anche senza assicurazione. E’ quindi calata la scure su di lui, con sanzioni per ben seimila euro, oltre al sequestro del veicolo, per la confisca.

E c’è anche un altro episodio che ha visto gli uomini del distaccamento di Sandrigo della polizia locale protagonisti. ha riguardato, domenica 11 novembre, un intervento all’interno dell’alveo del Torrente Astico, dove gli agenti hanno notato i movimenti sospetti di un individuo, tra la vegetazione.

Hanno così tentato di raggiungerlo e, vistosi scoperto, il sospetto si è dato alla fuga a piedi, facendo perdere le sue tracce anche grazie all’oscurità. Si è comunque potuto recuperare un ciclomotore rubato oltre a quattro uccelli, dei pettirossi, evidentemente appena catturati dall’individuo. I volatili, l’indomani mattina, con la collaborazione della polizia provinciale, sono stati rimessi in libertà mentre il ciclomotore è stato restituito al proprietario.