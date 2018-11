Giacobini a Vicenza. E’ la rivista “Jacobin Italia”

Vicenza – Sarà presentato nei prossimi giorni, a Vicenza, il Jacobin Italia, la nuova rivista di approfondimento politico che si ispira al successo editoriale dell’omonimo magazine statunitense, diventato in pochi anni il punto centrale del dibattito progressista e democratico d’oltreoceano. L’appuntamehto nella nostra città è per giovedì 22 novembre, alle 20.45, al Porto Burci, e vi parteciperanno due membri della redazione italiana della rivista, David Broder (storico e traduttore) e Lorenzo Zamponi (sociologo alla Scuola Normale Superiore).

“Il Jacobin Italia – si legge in una nota degli organizzatori – vuole essere un forum di discussione e di dibattito per tutte quelle istanze progressiste e democratiche che in Italia non hanno spazi e luoghi di confronto. Una rivista plurale, che non lesina di entrare nel dibattito politico-culturale, ma che al tempo stesso approfondisce gli avvenimenti di politica internazionale e nazionale che ormai scandiscono la nostra quotidianità”.

Per svolge meglio il suo compito, la rivista dispone di due piattaforme parallele: la pubblicazione cartacea trimestrale e il sito internet. Il primo numero cartaceo, uscito nelle librerie il 15 novembre, ha come tema “Vivere in un paese senza sinistra”. La presentazione di Vicenza è organizzata dall’associazione Fornaci Rosse.