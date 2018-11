Montecchio Maggiore – Questa mattina, poco prima delle 8, i vigili del fuoco sono intervenuti a Montecchio Maggiore in via Bruschi quasi all’intersezione con la rotatoria di viale Trieste per soccorrere uno scooterista finito in un fossato dopo la perdita di controllo del mezzo.

I pompieri accorsi da Arzignano, hanno aiutato il personale del Suem 118 a portare il ragazzo ferito fino al piano stradale, dove è stato caricato in ambulanza per essere trasferito in ospedale.