Dueville – Un devastante incendio è divampato questa mattina, verso le 11, all’interno di un’azienda di verniciatura industriale, la Vermetal, la cui sede è in via dell’Industria, a Dueville. Nessuna persona è rimasta ferita per fortuna, anche perché, appena scattato l’allarme antincendio, tutto il personale dell’azienda è stato evacuato.

Molto rapido l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi da Vicenza, Schio, Bassano e Arzignano, con otto automezzi antincendio e ventotto operatori coadiuvati dal funzionario di servizio, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intero capannone, che si sviluppa su due livelli per circa tremila metri quadrati.

Le operazioni sono ancora in corso, sia per il completo spegnimento dell’incendio che per le verifiche dei tecnici dei vigili del fuoco, che stanno cercando di individuare cause che hanno innescato il rogo. Le operazioni di soccorso si protrarranno presumibilmente tutta la giornata di oggi. Sul posto anche i carabinieri e il personale dell’Arpav, che è chiamato a verificare la qualità dell’aria, data la presenza di sostanze chimiche, come le vernici, nell’azienda.