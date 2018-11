Dueville, auto fuori strada nella notte. Due feriti

Dueville – Incidente stradale, a Dueville, nelle prime ore del mattino di oggi, quando praticamente ancora notte fonda. E’ successo in strada Pasubio, dove un’auto è uscita di strada, da sola, senza che nessun altro veicolo fosse in qualche modo coinvolto. Le duie persone a bordo sono rimaste ferite, nessuno comunque in modo grave.

E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco I pompieri, accorsi da Vicenza, che hanno messo in sicurezza la vettura, posizionata su un fianco dopo che aveva abbattuto un palo dell’Enel. Soprattutto però i pompieri hanno dovuto estrarre dall’abitacolo della vettura uno degli occupanti, mentre l’altro era già era già uscito e riceva le prime cure dal personale del Suem 118.

Entrambi i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e portati in ospedale a Vicenza. Sono intervenuto sul posto anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.