Crisi Banche, convegno a Vicenza di Fratelli d’Italia

Vicenza – “Dopo il fallimento delle Banche Popolari. Quali prospettive per i risparmiatori e per le imprese del Veneto”, è questo il titolo del convegno organizzato dal gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia, che si terrà a Vicenza, ai Chiostri di Santa Corona, venerdì 23 novembre, a partire dalle 15.

Lo scopo dell’incontro è quello di fare il punto sulla situazione del sistema bancario, discutere delle misure finora adottate per far fronte ai gravi danni già subiti dal tessuto sociale e produttivo, illustrare le proposte di Fratelli d’Italia per un sistema bancario al servizio delle famiglie e delle imprese e analizzare le prospettive future per i risparmiatori e per le imprese del Veneto .

Ad aprire e moderare l’incontro sarà Vincenzo Forte, portavoce per la provincia di Vicenza di Fratelli d’Italia. Tra i relatori Eleonora Garzia, portavoce del circolo di questo partito per la città di Vicenza, Isabella Dotto, assessore alla trasparenza del Comune di Vicenza e la deputata Maria Cristina Caretta.

Porteranno il loro contributo Giovanni Coviello, direttore di Vicenzapiù e autore del libro dossier “BpVi. Bugie popolari vicentine” e l’avvocato Marco Dal Ben. Nel corso dell’incontro si darà voce ad alcuni risparmiatori truffati che avranno modo di raccontare la loro storia. Le conclusioni saranno affidate al consigliere regionale Sergio Berlato, che è anche segretario della commissione d’inchiesta per i gravi fatti riguardanti il sistema bancario veneto, istituita lo scorso anno dal consiglio regionale.