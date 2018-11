Controlli straordinari dei carabinieri. 4 denunce

Montecchio Maggiore – Serata di controlli straordinari quella di ieri, 28 novembre, per i carabinieri della Compagnia di Valdagno, che hanno effettuato il servizio su un’ampia porzione del territorio. I controlli erano, come sempre, finalizzati alla prevenzione e repressione dei furti, in particolare nelle abitazioni, e sono stati fatti nei comuni di Montecchio Maggiore, Sovizzo, Creazzo ed Arzignano. Nel corso della serata nove pattuglie hanno simultaneamente perlustrato il territorio, effettuando, tra l’altro, diversi posti di controllo sulle principali arterie viarie dei comuni interessati.

durante il servizio sono stati verificati 37 veicoli, 54 persone, eseguite numerose ispezioni e perquisizioni, che hanno dato esito positivo, permettendo ai militari di reperire cose pertinenti a di vario tipo. Quattro persone sono stare denunciate a piede libero. Si tratta di due giovani di Montecchio, responsabili di minacce e danneggiamento, di un bolognese autore di appropriazione indebita ed di un gambiano, dedito allo spaccio di stupefacenti.

Le perquisizioni hanno portato anche al sequestro di modiche quantità di stupefacenti: marjiuana, cocaina, extasy, anfetamina ed Lsd. Per questo, tre persone, un italiano e due africani, sono state segnalate alla Prefettura di Vicenza quali assuntori. Servizi simili servizi verranno effettuati prossimamente, anche in altre zone.