Camisano, tragico scontro. Muore un 49enne

Camisano Vicentino – Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri, domenica 18 novembre, a Camisano Vicentino. E’ successo intorno alle 22.45, in via Badia, dove si sono scontrate due auto, una Fiat Uno e una Bmw, ed il conducente della prima, il 49enne Fabio Riello, operaio di Camisano, ha purtroppo perso la vita nello schianto. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, sembra che l’auto condotta da Riello, mentre percorreva via Zuccola, giunta all’incrocio con via Badia, non abbia dato la precedenza alla Bmw, condotta da E.S., operaio 29enne anche lui di Camisano .

L’impatto tra le due auto è stato molto violento e la Fiat Uno di Riello è stata sbalzata nel fossato che corre lungo la strada, finendo contro il muretto di un terrapieno dell’ingresso di un’abitazione. L’uomo purtroppo ha riportato lesioni molto gravi, e a nulla sono valsi i pur tempestivi soccorsi prestati dai sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Ferito anche il conducente della Bmw, portato in ospedale per ulteriori accertamenti medici.

Sottoposto alle verifiche del caso, quest’ultimo è risultato in stato di ebbrezza alcolica, quantificata in g/l 1.7, ed è indagato a piede libero per questo, oltre che per omicidio stradale. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli coninvolti. I carabinieri invece, intervenuti sia dalla stazione di Camisano che dal Nucleo radiomobile della Compagnia di Vicenza, hanno eseguito i rilievi e sono ora chiamati ad accertare l’esatta dinamica dell’incidente.