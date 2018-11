Calcio, Vicenza impegnata sul campo della Imolese

Vicenza – Impegno in terra di Romagna, contro la Imolese, domani, alle 18.30, per il LR Vicenza, chiamato a confermare il buon momento e la posizione di alta classifica, magari anche migliorandola, nel caso di un passo falso del Pordenone o della Fermana che precedono di qualche punto i biancorossi. Quello della formazione vicentina, per quest’avvio di campionato e in generale per questo “nuovo corso”, è un bilancio comunque senz’altro positivo, nel quale sono stati pochi i passi falsi e soprattutto si è visto un buon gioco, lucidità e determinazione nei giocatori.

Pur con qualche acciacco ancora, ad esempio per Solerio e Bianchi, ancora indisponibili, anche lo stato di salute della squadra è buono, specialmente considerando il tour de force a cui ci si è dovuti sottoporre, con molte partite ravvicinate nel giro di qualche settimana. Questa la lista dei convocati biancorossi per la sfida di Imola. Ancora squalificato Arma, al suo posto sarà in campo Maistrello.

Il tecnico biancorosso Giovanni Colella, incontrando oggi la stampa, non ha nascosto il suo ottimismo e la fiducia che ripone nei suoi ragazzi. Ma ha avuto anche parole di grande apprezzamento per il pubblico vicentino “che – ha sottolineato – garantisce alla squadra un calore ed un affetto che hanno un’importanza decisiva”. Poche altre squadre in Italia possono in effetti vantare un tifo come quello biancorosso. Basti pensare agli oltre settemila abbonamenti venduti quest’anno, che sono tutt’altro che pochi per la Serie C.