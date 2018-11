Calcio, al Menti c’è Vicenza-Sambenedettese

Vicenza – Dopo la sconfitta di una settimana fa ad Imola, il Vicenza è chiamato al riscatto, domani pomeriggio allo stadio Menti, contro la Sambenedettese, con fischio d’inizio alle 14.30. La tabella di marcia dei biancorossi non è male del resto, le sconfitte sono state poche e, a differenza di quanto avveniva in passato, i giocatori sembrano rendere assai meglio di fronte al proprio pubblico. Quindi è lecito aspettarsi una buona prova e, possibilmente, una vittoria.

Il tecnico vicentino, Giovanni Colella, è tutto sommato ottimista poiché crede nel valore della sua squadra. tanto più che sono buono buone anche le condizioni fisiche dei giocatori. Ad esempio domani dovrebbe rientrare Solerio, e soprattutto sarà in campo Arma, che ha scontato i due turni di squalifica dopo la maldestra espulsione contro la Fermana. Inoltre brucia ancora il passo falso diu una settimana fa in terra di Romagna, e l’undici biancorosso dovrebbe avere le motivazioni giuste per farsi perdonare.

A Colella del resto non è piaciuta la prestazione offerta contro l’Imolese, come ha detto chiaramente oggi nel suo consueto incontro prepartita con la stampa, sottolineando il fatto che la sua squadra, a Imola, ha commesso degli errori, come nel primo gol, che devono essere evitati. “Un gol – ha messo in evidenza – dopo che per quasi tutto il primo tempo avevamo mantenuto l’iniziativa, e che ha indirizzato la partita su un binario a noi sfavorevole”.

Da sottolineare infine che la partita Vicenza-Sambenedettese, è considerata piuttosto “calda”, a rischio per l’ordine pubblico quindi. Come sempre inoltre va ricordata l’ordinanza, emessa dal Comune di Vicenza, di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio Menti a partire dalle 12.30e fino al termine dell’evento sportivo. Il divieto riguarda tutti gli esercizi pubblici, i venditori ambulanti e le attività commerciali e artigianali presenti nell’area delimitata da viale Trissino, via Bassano, viale dello Stadio, viale Margherita e via Arzignano. La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto può raggiungere i 500 euro.