Bassano, un commissario per il Ponte degli Alpini?

Bassano del Grappa – Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa ancora al centro di polemiche ed anche di divisione istituzionale. Di questi giorni è la notizia che finalmente dovrevìbbero partire i tanto attesi lavori di restauro e rinforzo del manufatto, che ne ha estremo bisogno ormai da tempo. Tante e molto note le vicissitudini che sono state affrontate per questo intervento, ed il timore adesso è che in realtà non siano finite, o che magari sia troppo tardi…

Così sembra pensarla la Regione Veneto, e soprattutto l’assessore regionale Elena Donazzan, bassanese e molta attenta ai problemi della sua città. E’ intervenuta oggi sul tema, annunciando che un altro assessore regionale, quello al territorio e urbanistica, Cristiano Corazzari, ha chiesto al Ministero dei beni culturali la nomina di un commissario ad acta per il Ponte degli Alpini. “Una soluzione auspicata da tempo – ha sottolineato Donazzan – visto che l’amministrazione comunale di Bassano, organo competente per questi lavori di restauro, ha dimostrato la sua più totale incapacità di risolvere lo stallo”.

“Ci sono danni di tutti i tipi – ha aggiunto -. Innanzitutto materiali, visto che il ponte continua a degenerare, e poi ci sono danni commerciali, data la penalizzazione causata agli esercenti, in particolare quelli del borgo di Angarano sui cui è gravata una protratta chiusura per via del maltempo. Infine i danni di immagine, vista la mole di stampa, anche nazionale, che ha parlato del degrado e delle vicende del monumento simbolo della città del Grappa”.

“Questa amministrazione comunale – ha concluso l’assessore – ha creato danno sul danno, e non è più in grado di procedere oltre. Ecco perché diventa importante la designazione di un commissario che si occupi finalmente di una soluzione al tema dei lavori per il nostro ponte”.