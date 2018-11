Bassano, trovato il writer del centro storico

Bassano del Grappa – I carabinieri di quartiere della stazione di Bassano del Grappa hanno individuato il writer che, il 25 ottobre scorso, ha “colpito” il centro storico cittadino con scritte e sigle vergate con pennarello indelebile. Imbrattamenti di questo tipo erano stati trovati in Piazza Libertà, Via 20 settembre, Vicolo 20 settembre e Via San Bassiano, oltre all’interno del locale Deep di Piazza Libertà.

Grazie ai sistemi di video sorveglianza e ad accurate indagini, i militari sono giunti ad attribuire i graffiti ad un 21enne peruviano residente a Bassano. Delegata dall’autorità giudiziaria, è stata anche fatta una perquisizione della casa del giovane, durante la quale i carabinieri di quartiere bassanesi hanno trovato un pennarello indelebile nero della stessa specie utilizzata per l’imbrattamento.

Ancor più provante è inoltre il fatto che sono stati anche trovati alcuni bozzetti della sigla distintiva del writer, comparsa sui muri del centro cittadino. Il peruviano è stato denunciato per imbrattamento di edifici, ma ha già manifestato la volontà di porre rimedio al danneggiamento mettendosi a disposizione del Comune di Bassano del Grappa per i lavori necessari.