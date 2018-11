Bassano, la danza di Magnus Myhr al Garage Nardini

Bassano del Grappa – Proseguono le residenze artistiche al Csc, Centro per la scena contemporanea, di Bassano del Grappa, luogo dedicato alla promozione della danza contemporanea. Giovedì 29 novembre alle 21, ci sarà infatti, con ingresso libero, la prova aperta del coreografo e danzatore norvegese Magnus Myhr, che sta portando avanti la propria ricerca sui temi del duetto e del passo a due, tra danza e musica, negli spazi del Garage Nardini.

“In questo momento – si legge in una nota del Csc – l’artista sta sviluppando la sua indagine in due direzioni: da un lato un passo a due tra due performer, dall’altro un duetto che coinvolge un uomo e la sua arpa. Le relazioni che si instaurano tra il corpo, il suono e la musica sono il punto di partenza per entrambe le performance. Il lavoro di ricerca sarà portato avanti con il supporto di Terje Tjøme Mossige attraverso la pratica quotidiana di intuizioni, discussioni, improvvisazioni e riflessioni”.

Magnus Myhr, 33 anni, lavora come performer in produzioni di danza e teatro dal 2007, sia per progetti indipendenti sia per istituzioni. Il suo lavoro si basa sull’esperienza personale e si focalizza soprattutto su temi legati all’adolescenza, alla messa in scena del genere e all’innata vanità del genere umano.

Qunato invece al progetto Residenze del Csc, esso prevede che gli artisti ospiti a Bassano, incontrino la comunità locale di danza, partecipino alle classe di dance well in museo, aprendo un dialogo con i parkinson dancer, e aprano al pubblico una prova aperta della loro ricerca. In questo modo il pubblico può facilmente entrare nel processo creativo degli artisti, restituire feedback, e vedere come nasce un lavoro di danza contemporanea, da dove parte, come lavorano gli artisti, e perché decidono di ricercare quel dato argomento.