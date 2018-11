Vicenza – Quattro punti ciascuno per la VelcoFin InterLocks Vicenza e la Polyglass Ponzano, che domani sera saranno di fronte, nella settima giornata del campionato di basket femminile di serie A2. La gara, con palla a due alle 20, si giocherà al PalaCicogna di Ponzano Veneto, in provincia di Treviso.

Le biancoverdi, alla loro prima stagione in A2, hanno battuto Milano all’esordio nel torneo e poi hanno vinto in casa con Varese. Nelle ultime due partite hanno perso con Marghera e a Moncalieri, dove peraltro le trevigiane sono state a lungo in testa anche con ampio margine fino a cedere nel finale.

Ponzano è una squadra giovane e viva, animata dalla volontà di non farsi invischiare nelle retrovie e intenzionata a vendere cara la pelle. Per l’allenatore biancorosso Aldo Corno l’incontro con la Polyglass deve rappresentare la svolta. Il match si colora infatti di grande importanza e delicatezza per il prosieguo del campionato.

Coach Corno torna ancora sul match di domenica con Costa Masnaga. “ Sono abbastanza soddisfatto della partita – ha precisato -. Abbiamo giocato quasi alla pari con le prime della classe e non abbiamo sfigurato. Se tutta la fatica, l’impegno e l’intensità che abbiamo posto in difesa fossimo riusciti a concretizzarli in attacco, forse il risultato sarebbe stato diverso. Le medie al tiro inesorabilmente ci danno soccombenti. Ma non può andare sempre così: mi rifiuto di crederlo. Basta che ognuna apporti il suo mattoncino in fatto di canestri. Mi è molto piaciuta la generosità con cui ci siamo gettati su ogni pallone; ci siamo battuti con coraggio, senza paura e dando l’anima. Su questo dobbiamo puntare anche domani”.