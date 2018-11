Vicenza – E’ una prova davvero impegnativa quella che domani, domenica 4 novembre, alle 18, attende la VelcoFin InterLocks Vicenza, nella sesta giornata del campionato di serie A2 di basket femminile. Al PalaGoldoni arriveranno infatti le biancorosse della B&p Autoricambi Costa Masnaga, che guidano la classifica del girone Nord assieme alle veronesi dell’Alpo Villafranca.

“Costa Masnaga – ha sottolineato l’allenatore vicentino, Aldo Corno – è la squadra che, nel nostro girone, gioca il miglior basket ed è anche la società più organizzata d’Italia. Le lecchesi hanno in assoluto il più proficuo settore giovanile che sanno valorizzare continuamente immettendo in prima squadra i loro giovanissimi talenti”.

“Ci troveremo di fronte cinque ragazze del 2002, che sotto la guida di Giovanni Lucchesi hanno appena vinto l’Europeo di categoria, mica scherzi! Poi hanno Valentina Baldelli, il più forte playmaker del campionato, e un’altra regista di livello, Valentina Longoni. La rosa comprende anche Giulia Rulli, recente vincitrice del mondiale tre contro tre. Insomma, Costa è una squadra completa e quadrata”.

“Noi – ha concluso Corno – ci opporremo con tutte le nostre forze che però sono ridotte: siamo in carenza d’organico. Giochiamo senza le due play titolari, e ci vorrà molto tempo per il loro recupero. E così devo portare fuori ruolo Stoppa, che sono costretto a utilizzare al massimo, senza poter darle respiro, e Monaco, le guardie titolari. Tutto ciò ci crea scompiglio ed è a parer mio la causa principale della mancanza di continuità e di lucidità che abbiamo dimostrato in certi momenti caldi delle partite. Mi aggrappo al nostro gran cuore, alla nostra determinazione difensiva e mi auguro che Ivona Matic si confermi nel suo ruolo di leader sotto canestro: ne abbiamo bisogno”.