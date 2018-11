Basket, VelcoFin contro la neopromossa Moncalieri

Vicenza – Dopo il turno di riposo della settimana scorsa (la partita tra la VelcoFin InterLocks Vicenza e l’Edelweiss Albino è stata posticipata al 6 dicembre), le biancorosse sono pronte a tornare sul parquet. E lo faranno alle 18 di domani, domenica 25, al palazzetto di viale Goldoni. Per la nona giornata del campionato di serie A2 di basket femminile, nel mirino delle ragazze di coach Aldo Corno c’è l’Akronos Moncalieri, squadra neopromossa.

Pure la compagine torinese, neopromossa in A2 e attualmente seconda in classifica con un tabellino di marcia di sei vittorie ed una sconfitta, non ha disputato la gara in programma per l’ottavo turno di andata (il match casalingo contro Castelnuovo Scrivia), a causa dell’impegno di un’atleta castelnovese con la sua nazionale.

Purtroppo, al contrario di quanto si pensava, e sperava, domani Federica Destro non sarà della partita. Nei giorni scorsi, infatti, durante un allenamento, la giovane playmaker si è scontrata con l’altra Federica della squadra. Il bilancio dell’incidente racconta di una frattura composta al naso per Destro (il ritorno in campo è previsto per gennaio) e trauma cranico per Federica Monaco. Quest’ultima dovrà stare ferma un paio di giorni e si deciderà solo all’ultimo se impiegarla o meno domenica.

“Moncalieri – ha spiegato Corno – è la squadra rivelazione del campionato. Di valore indiscusso, costituisce un bel mix tra giovani e meno giovani e la sua straniera ha ottime qualità. Noi dobbiamo esprimerci al meglio che sappiamo in difesa e cercare di accrescere le percentuali offensive. E per quanto riguarda gli infortuni, supereremo anche questo momento: proibito piangerci addosso”.