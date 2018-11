Vicenza – Anticipo casalingo per la VelcoFin InterLocks Vicenza. Domani, sabato primo dicembre, alle 20.30, il palazzetto dello sport cittadino, in viale Carlo Goldoni, farà da teatro alla sfida tra le biancorosse vicentine e le biancorosse delle Acciaierie Valbruna Bolzano.

Entrambi i team stazionano nella metà inferiore della classifica generale, distanziate di soli due punti. Sei quelli di Vicenza (che però ha disputato una gara in meno rispetto alle avversarie), quattro per Bolzano, reduce dalla sconfitta (46-50) con Marghera. L’ultima vittoria per ambedue è stata contro Ponzano Veneto. Le trevigiane, infatti, sono state battute sia dalle vicentine (44-57 al PalaCicogna, nella settima giornata) sia dalle altoatesine (59-40 il risultato al PalaWalther nell’ottavo turno di andata).

Come le alteatesine, anche la VelcoFin, domenica, ha incassato una sconfitta. Contro Moncalieri, al termine di un brutto match, che l’ha vista soccombere sotto le plance (51 i rimbalzi agguantati dalle torinesi, contro i 35 delle biancorosse). Ed è proprio su questo fondamentale che, per tutta la settimana, la squadra ha lavorato. “Se il tiro – ha evidenziato l’allenatore di Vicenza, Aldo Corno -, come purtroppo succede a questa squadra, fa cilecca, non deve venire meno la supremazia sotto canestro, accompagnata dall’intensità difensiva, che finora ha tenuto a galla la VelcoFin”.

Dall’infermeria si conferma che Santarelli è in via di guarigione e che Federica Destro indosserà, per ora solo per gli allenamenti, una maschera protettiva per il naso fratturato. In ogni caso non saranno disponibili ancora per un po’. “Disgrazie o no, – ha concluso Corno – voglio una squadra che dà tutto, con gli occhi di fuoco e la fame di rivincita: in allenamento c’è sempre il massimo impegno, dobbiamo raccoglierne i frutti”.