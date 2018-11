Vicenza – Seconda sconfitta di fila, e prima casalinga, per la VelcoFin InterLocks Vicenza, che ieri sera, nella sesta giornata di andata del campionato di A2 di basket femminile, è stata fermata, per 46-57, dalle prima della classe della B&p Autoricambi Costa Masnaga. La gara, disputata al palazzetto dello sport di via Goldoni, con palla a due alle 18, è stata bella, combattuta ed equilibrata nel primo periodo. Nel secondo parziale, invece, le lecchesi hanno imposto il loro gioco e costruito le basi della vittoria con un break di 20-7. Non sono mancati errori da parte delle ospiti, ma le vicentine non hanno saputo approfittarne.

Nel quarto d’apertura Vicenza disputa la sua migliore porzione di gara del campionato (poi sciuperà tutto, segnando solo 29 punti nei restanti 30 minuti). Come detto, questa frazione è equilibrata: vantaggi minimi separano le due squadre, con le due squadre che, alla sirena, si ritrovano separate da un solo punto, 17-16 per le padrone di casa.

Trenta secondi, nel secondo periodo, e Costa Masnaga mette la testa avanti, 19-17. Da qui in poi la VelcoFin è sempre costretta ad inseguire le avversarie. Dal -7, 18-25, Ferri e compagne risalgono a -2, 23-25, ma un break di 11-0 costruito dalle ospiti ricaccia indietro le ragazze di coach Aldo Corno. Il tiro libero di Colombo (1/2 dalla lunetta), manda le squadre negli spogliatoi sul 24-36.

Nella ripresa Vicenza risale fino a -4, 36-40, ma Costa Masnaga non si fa acciuffare e riesce a ripristinare le distanze, 36-45. Dieci i punti a referto per la VelcoFin nell’ultimo periodo, contro i 12 delle lecchesi, che si sono dimostrate squadra tosta, veloce e agguerrita sotto il ferro. All’orizzonte, per le biancorosse, c’è un’altra gara delicata: la trasferta di sabato prossimo a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, contro le biancoverdi della Polyglass.

Vicenza: Matic 15, Chicchisiola 3, Destro 3, Monaco 4, Colombo 8, Stoppa 3, Mioni ne, Gamba, Ferri 8, Zanetti 4, Sartore ne

Costa Masnaga: Discacciati 5, Longoni 4, Frustaci 1, Rulli 8, Baldelli 10, Spinelli 10, Picotti 8, Tibè, Vente 11, Panzeri ne