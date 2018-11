Basket, stop casalingo per la VelcoFin Vicenza

Vicenza – Sconfitta casalinga, ieri sera, per la VelcoFin InterLocks Vicenza contro l’Akronos Moncalieri, compagine della provincia di Torino, neopromossa in serie A2. Nella gara delle 18, valida per la nona giornata del girone Nord, le biancorosse sono infatti state sconfitte dalle gialloblù con il risultato di 52-46.

La gara non è stata emozionante: una conferma viene, per esempio, dalle scarse percentuali di tiro (le padrone di casa hanno tirato con il 34% dal campo, 28% il dato delle ospiti). Alla fine, l’ha spuntata Moncalieri, squadra che ci ha creduto di più e che, nei momenti cruciali, ha saputo punire Vicenza, dimostrandosi più fredda e determinata.

Per quanto riguarda la VelcoFin, il team di casa ha sfoderato una prestazione brillante fino al 6-6 di inizio contesa e nella prima parte dell’ultimo periodo, quando i canestri pesanti di Destro e di Monaco (36-43) sembravano poter imprimere una svolta alla partita e far pendere la freccia verso la VelcoFin.

La fiammata delle biancorosse ha prodotto, nelle ospiti, una reazione forte: le ragazze di coach Paolo Terzolo hanno infatti allungato fino al +16, 36-52. I centri di Monaco, Ferri e Stoppa hanno reso meno pesante il passivo (46-52); purtroppo, però, Vicenza ha pagato a caro prezzo i troppi errori al tiro commessi e i due punti sono stati appannaggio delle torinesi.

Vicenza: Matic 2, Chicchisiola 2, Destro 3, Monaco 13, Colombo 6, Stoppa 11, Mioni ne, Gamba, Ferri 4, Santarelli ne, Zanetti 5, Sartore ne

Moncalieri: Cordola 7, Diotti, Conte 13, Landi 8, Poletti, Berrad 4, Domizi 6, Katshitshi 7, Giangrasso, Bosco, Grigoleit 7, Hernandez Pepe