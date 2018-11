Schio – Serata da dimenticare per il Famila Wuber Schio, incappato nella quarta sconfitta di fila (in quattro turni) in Eurolega. Questa sera, infatti, le arancioni sono state fermate, al PalaRomare, dalle francesi arancionere del Tango Bourges Basket e si trovano ora in ottava (ed ultima) posizione nella classifica del gruppo A.

Avvio molto vivace al PalaRomare, nella sfida delle 20.30. Ad aprire le danze ci pensa Raincock, 0-2, ma pochi secondi dopo il Famila mette la testa avanti, grazie alla tripla di Crippa, 3-2. Il canestro della guardia scledense rimane a lungo l’unico centro di un Beretta volenteroso ma poco preciso. Bourges avanza sospinto da Johannes e Raincock, 3-14. Lavender dà il là alla rimonta arancione e Gemelos firma il -6, 8-14. Le francesi giocano con più fluidità, ma le padrone di casa non mollano: dopo essere scivolate a -10, 14-24, Fassina finalizza un gioco da tre che vale il -7, 17-24.

Quattro punti di Andrè e Schio si riporta a contatto, 21-24. Le maglie della difesa scledense sono troppo larghe e le francesi fanno il bello e cattivo tempo. Michel, Johannes e Chartereau arrivano al tiro con facilità e senza essere contrastate e il Tango balza a + 19, 23-42. Nonostante gli sforzi profusi nei restanti minuti del periodo, il Beretta riesce a rosicchiare solo due punti prima della pausa lunga, 31-48.

L’atteggiamento con cui il Beretta rientra sul parquet nella ripresa è combattivo. Il gioco è un po’ grezzo, ma nonostante qualche sbavatura di troppo, Schio recupera terreno. Dal -17, infatti, risale fino al -9, 47-56 del trentesimo. Uno svantaggio che può essere agevolmente recuperato e, nella fase centrale dell’ultimo parziale, le arancioni sembrano davvero in grado di raddrizzare il match. Dal 50-61, Lisec e Gemelos vanno a bersaglio per il -7, 54-61, ma non riescono ad andare oltre. Gli ultimi minuti sono appannaggio delle transalpine, che conquistano la vittoria con il punteggio di 55-66.

Schio: Filippi, Fassina 9, Chagas, Masciadri ne, Lisec 5, Crippa 9, Gruda 4, Battisodo, Andrè 6, Lavender 10, Gemelos 12, Micovic ne

Bourges: Raincock 12, Ouvina 9, Chartereau 6, Rupert, Michel 7, Plouffe 10, Johannes 16, Berkani 1, Sharp 3, Godin 2

Ecco gli altri incontri della quarta giornata del gruppo A:

Ummc Ekaterinburg – Zvvz Praga 87-59

Esbva-LM – CCC Polkowice 45-48

Castors Braine – Nadezhda 69-71

Classifica: Ummc Ekaterinburg 8, Zvvz Praga e Bourges Basket 7, CCC Polkowice ed Esbva-LM 6, Nadezhda e Castors Braine 5, Famila Schio 4

Ilaria Martini