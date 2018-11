Basket, importante vittoria per la VelcoFin Vicenza

Ponzano Veneto (Treviso) – Prima vittoria in trasferta per la VelcoFin InterLocks Vicenza, che ieri sera, nella settima giornata di andata, ha superato la Polyglass Ponzano, con il risultato di 44-57. Partita emozionante, quella disputata sul parquet trevigiano del PalaCicogna di Ponzano Veneto, con le biancorosse concentrate e brave a tenere ben salde le redini del gioco e a contenere le incursioni avversarie.

Il primo periodo è piacevole ed equilibrato: Vicenza, determinata a ritrovare il sorriso dopo due sconfitte consecutive, parte con il piede giusto e si mantiene sempre in testa. Raggiunto il massimo vantaggio (+6, 14-20), prima della sirena le biancoverdi vanno a bersaglio con Brotto, e il quarto va in archivio sul 16-20.

Una decisa accelerata delle ospiti si concretizza nei secondi dieci minuti. Destro, Stoppa, Zanetti e Monaco costruiscono un importante break di 12-0 che, dal +4, fa schizzare le biancorosse a +16, 16-32. Partita in discesa per Vicenza? No, perché subito arriva la reazione della Polyglass, il cui recupero viene interrotto, dopo un controparziale di 9-0 dalla sirena di metà gara, 25-32.

Alla ripresa del gioco dopo l’intervallo lungo, le padrone di casa riprendono il filo del discorso. Il canestro di Brotto, riduce il passivo a 5 punti, 27-32. In questo quarto, però, le trevigiane, mettono a segno solo un altro canestro (sempre di Brotto, 29-34), mentre le vicentine segnano 13 punti, con Stoppa a suonare la carica, arrivando al trentesimo con un margine di 16 lunghezze, 29-45. L’ultima parte del match vede la VelcoFin raggiungere, sul 29-50, il massimo vantaggio e poi mollare un po’ la presa e subire, nel finale, la risalita di Ponzano, squadra molto combattiva, 44-57.

Dopo questa bella vittoria, per la VelcoFin InterLocks Vicenza ci sarà un turno di riposo. La gara del 17 novembre, contro Albino, sarà posticipata, come chiesto dalla compagine bergamasca, in quanto la sua straniera, l’inglese Chantelle Pressley, è impegnata con la nazionale nelle qualificazioni agli Europei di basket femminile del 2019.

Ponzano: Ciferni, Colombo, Zecchin 7, Zamuner, Schiavon 2, Coser 4, Gobbo 2, Pizzolato 4, Vian 7, Zanatta, Mario, Brotto 18

Vicenza: Matic 8, Chicchisiola 2, Destro 5, Monaco 5, Colombo 9, Stoppa 13, Gamba ne, Ferri 6, Santarelli ne, Zanetti 9, Sartore ne