Basket, il Famila Schio sfida Bourges e firma Quigley

Schio – Dopo la ripresa del campionato di serie A1, questa settimana torna anche l’Eurolega. Per il quarto turno di andata della massima competizione continentale di basket femminile, in programma domani alle 20.30, il Beretta Famila Schio affronterà, al PalaRomare, la formazione francese del Tango Bourges Basket.

La notizia del giorno, però, è l’arrivo in maglia arancione della 32enne Alexandria “Allie” Quigley. La guardia americana nazionalizzata ungherese, ex Fenerbahce e Galatasaray, non scenderà in campo contro le transalpine, ma sarà a disposizione di coach Pierre Vincent già domenica, in campionato.

A proposito della gara di domani, che considerate le tre sconfitte fin qui incassate risulta essere un match cardine per il cammino europeo delle scledensi, l’allenatore arancione fa il punto della situazione. “Io guardo ai progressi della squadra – ha spiegato coach Vincent, domani per la prima volta avversario di Bourges dopo aver allenato il team transalpino per otto stagioni -. Quando ci sono progressi arrivano anche le vittorie”.

“Purtroppo – ha concluso – la pausa per le qualificazioni ai campionati europei non ci ha fatto bene: giovedì non avremo ancora a disposizione Francesca Dotto che sconta postumi della lesione muscolare e dobbiamo aggiungere che Jantel Lavender non si è potuta allenare a dovere. Certo, la notizia dell’arrivo di Quigley ci aiuta, soprattutto Gemelos vede così un’alternativa e sentirà meno la pressione”.

La sfida tra le arancionere, terze nella classifica del gruppo A con due vittorie ed una sconfitta, e le arancioni, penultime (tre sconfitte), sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Fiba (qui il link diretto per seguire il match).

Ilaria Martini