Schio – Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta di mercoledì, che per il Famila Wuber Schio c’è subito un altro impegno all’orizzonte: la sesta giornata di Sorbino Cup, campionato di serie A1 di basket femminile. Domani, sabato 10 novembre, le arancioni sono infatti attese al Palavesuvio di Ponticelli, quartiere di Napoli, per la delicata gara contro le padrone di casa della Dike Basket, alle quali, il mercato estivo, ha portato in dote tre importanti pedine. Si tratta delle ex scledensi Chicca Macchi, Kathrin Ress e Marzia Tagliamento.

Le arancioni, affronteranno le campane senza Francesca Dotto, bloccata da un problema muscolare. Come già avvenuto nella trasferta in Francia, a dare man forte a Battisodo in cabina di regia ci sarà l’argentina Florencia Chagas. Schio e Napoli occupano assieme il secondo gradino del podio, alle spalle di Venezia. Come detto, le scledensi non arrivano da un bel periodo: nelle ultime quattro gare, tra campionato e coppa europea, hanno infatti incassato tre sconfitte.

“Dopo la sconfitta di Lille – ha spiegato Jackie Gemelos, che ha vestito la casacca della Dike nelle ultime due stagioni – ci siamo confrontate tra di noi e con lo staff tecnico cercando di capire quali siano i problemi e come risolverli. Proprio appena dopo il rientro in Italia abbiamo svolto un ottimo allenamento. Lavorare con convinzione rimane sempre l’unica soluzione per uscire dai momenti difficili”.

Dopo le gare di sabato, il torneo italiano si fermerà per due settimane, per lasciare spazio alle qualificazioni della Nazionale agli Europei del 2019, organizzati da Serbia e Lettonia. Il 17 novembre, le azzurre, attualmente prime nel Gruppo H assieme alla Svezia, saranno impegnate a Slavonski Brod, contro la Croazia (terza in classifica), mentre il 21 saranno di scena a La Spezia, per il match che le vedrà opposte alle svedesi.

Ecco il programma completo della sesta giornata di Sorbino Cup:

Lucca – Sesto San Giovanni

Torino – Broni

Napoli – Schio

San Martino di Lupari – Ragusa

Empoli – Battipaglia

Venezia – Vigarano

Classifica: Venezia 10, Schio e Napoli 8, Ragusa, Broni e San Martino di Lupari 6, Lucca, Vigarano e Sesto San Giovanni 4, Battipaglia e Torino 2, Empoli 0

Ilaria Martini