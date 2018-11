Schio – Nuovo impegno europeo per il Beretta Famila Schio. Domani, mercoledì 7 novembre, le scledensi, prive di Dotto (out per un problema muscolare) saranno di scena al Palacium di Villeneuve d’ Ascq, nel nord della Francia, per il confronto con le padrone di casa dell’Entente Sportive Basket Villeneuve d’Ascq-Lille Métropole, in breve Esbva-LM, per la terza giornata di Euroleague women.

Come sempre sarà possibile vedere il match in diretta streaming, collegandosi al canale YouTube della Fiba, la federazione che organizza l’Elw, la massima competizione europea per club di basket femminile.

Due sconfitte per Schio (in Belgio, contro Castors Braine, e al PalaRomare, contro Praga), uno stop casalingo (51-99 contro Ekaterinburg) e una vittoria in trasferta (49-51, proprio contro la compagine belga) per le francesi, allenate da Frederic “Fred” Dusart.

I più recenti precedenti tra le due compagini risalgono alla stagione 2015/2016 di Elw e, in entrambi i casi, la vittoria fu appannaggio delle arancioni. Tornando al presente e dando un’occhiata generale alle statistiche, le biancorosse sono più efficaci delle scledensi nel tiro da due (45,6% contro 39%) e da tre punti (23,3% vs 14%). Il Beretta fa meglio delle rivali nei tiri liberi realizzati (73,8% contro 68,5%) e nei rimbalzi agguantati in ogni match (38 vs 33,5).

In questo periodo un po’ complicato per Schio (alle sconfitte europee si deve aggiungere anche la battuta d’arresto di domenica con le leonesse di Venezia), per le arancioni sarebbe davvero importante conquistare un successo: per la classifica (la squadra di coach Vincent è attualmente penultima), ma anche per risollevare il morale.

Ecco gli altri incontri della terza giornata del gruppo A:

Nadezhda – Ummc Ekaterinburg

Zvvz Praga – Bourges Basket

CCC Polkowice – Castors Braine

Classifica: Ummc Ekaterinburg, Bourges Basket e Zvvz Praga 4 (2 vittorie-0 sconfitte), Esbva-LM e Castors Braine 3 (1-1), Nadezhda, Famila Schio e CCC Polkowice 2 (0-2)

Ilaria Martini