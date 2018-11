Basket Eurolega, impegno casalingo per Schio

Schio – Esordio casalingo in Eurolega per il Beretta Famila Schio. Oggi, giovedì primo novembre, le arancioni ospiteranno, al PalaRomare, le gialloblù dello Zvvz Usk Praga. Questa gara, con palla a due alle 20.30, è in programma per la seconda giornata di Euroleague Women.

Sarà un impegno davvero ostico, quello che attende le scledensi, reduci dalla sfortunata trasferta in Belgio. Le ceche, invece, arriveranno a Schio forti della vittoria esterna (78-83) contro le russe del Nadezhda Orenburg. Coloro che non potranno essere presenti al palasport di viale dell’Industria, potranno vedere la gara, in diretta streaming, collegandosi al canale Youtube della Fiba, o a questo link diretto.

“Non sentiamo la pressione della sconfitta contro Castors Braine – ha assicurato la lunga americana Jantel Lavender -. Certo, la partita della scorsa settimana era alla nostra portata, ma stiamo ancora rodando i meccanismi e abbiamo bisogno di giocare insieme per costruire una chimica migliore, più consistente”.

“E’ un processo che richiede tempo – ha proseguito -, non puoi pensare che la tua compagna sia, per esempio, una guardia e che tutte le giocatrici in quel ruolo ricevano la palla allo stesso modo. Ma vedo dei segnali positivi con il lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno”.

“Per stasera – ha concluso – mi aspetto una partita molto fisica, conosco bene Alyssa Thomas dalla Wnba. Posso dire che è una giocatrice fisica, molto potente per cui penso ci sarà da battagliare parecchio. Ma io sono qui per questo, sono competitiva e visto che adoro questa città e la sua gente, voglio portare questa squadra il più in alto possibile”.

Di seguito il programma completo della seconda giornata del gruppo A di Eurolega:

Bourges Basket – Nadezhda

Castors Braine – Esbva-LM

Ummc Ekaterinburg – CCC Polkowice

Famila Schio – Zvvz Praga

Ilaria Martini