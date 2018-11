Schio – Dopo la pausa per le qualificazioni ai campionati europei del 2019, domenica torna la serie A1 di basket femminile. Per la settima giornata di Sorbino Cup, il Famila Wuber Schio ospiterà, al PalaRomare, con palla a due alle 18, le toscane della Gesam Gas&Luce Lucca.

In questa prima fase del torneo italiano le toscane, guidate in panchina da coach Lorenzo “Lollo Serventi” hanno accumulato un bottino di tre vittorie su sei partite e, con sei punti, stazionano a metà classifica (settimo posto). Un solo stop, invece, per le arancioni, seconde in graduatoria dopo la capolista Venezia.

Rispetto alla scorsa stagione, il roster delle biancorosse lucchesi ha subito una vera e propria rivoluzione, a cominciare dalle straniere. Hanno infatti lasciato la Toscana Drammeh, Roberts e Udodenko. Al loro posto sono arrivate la lunga Bashaara Graves e le ali Krystall Vaughn e Kourtney Treffers. Per quanto riguarda le italiane, da Schio sono giunte a Lucca la play Giulia Gatti, che ha sostituito Valeria Battisodo, approdata al Famila, e l’ala Monique Ngo Ndkjock. Completano la rosa le guardie Marida Orazzo (ex Battipaglia) e Ashley Ravelli (Broni) e la play Erica Reggiani (Vigarano).

Come detto all’inizio per due settimane il campionato italiano è andato in stanbd by (l’ultimo incontro è stato infatti giocato sabato 11 novembre ed ha visto le scledensi sconfiggere Napoli in trasferta), ma per quattro arancioni questa pausa è stata ricca di emozioni. Dotto, Masciadri, Crippa e Andrè sono stati infatti impegnate con la nazionale italiana.

Con due successi in altrettante partite (Croazia-Italia 52-64 e Italia-Svezia 62-56) le azzurre hanno chiuso in testa il gruppo H e si sono qualificate all’EuroBasket Women 2019, in programma dal 27 giugno in Serbia e Lettonia. Il confronto di mercoledì sera, contro le svedesi, al PalaMariotti di La Spezia, è stata anche l’ultima partita con la Nazionale di Raffaella Masciadri, che lascia la maglia azzurra dopo 192 gare e 1701 punti realizzati.

Ecco le altre partita del settimo turno:

Battipaglia – Venezia

Vigarano – Napoli

Broni – San Martino di Lupari

Torino – Sesto San Giovanni

Ragusa – Empoli

Ilaria Martini