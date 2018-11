Assalto a bancomat. Sradicato con un carro attrezzi

Tezze sul Brenta – Non sono certo andati per il sottile i malviventi che la notte scorsa, intorno alle 3, hanno assaltato uno sportello bancomat a Tezze sul Brenta. Hanno usato un carro attrezzi, agganciando con un cavo il bancomat al mezzo e poi partendo a manetta e sradicando il blocco del macchinario dal muro, per altro causando anche gravi danni alla struttura

Poi si sono dileguati a bordo dello stesso carro attrezzi, risultato rubato poco prima a Rosà, e facendolo poi ritrovare a Fiola, frazione di Pozzoleone, dopo evidentemente aver trasferito tutto su un altro mezzo. Il bancomat preso di mira è quello della filiale di Tezze di Bassano Banca.

L’allarme è stato dato da alcuni residenti della zona, probabilmente svegliati dal fracasso che l’azione ha prodotto. Naturalmente sono subito partite le indagini dei carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, partite dall’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Ancora da quantificare il bottino.