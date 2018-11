Accordo tra Unicredit e Melegatti per il rilancio

Venezia – “L’accordo finanziario tra Melegatti e Unicredit finalizzato al sostegno dello sviluppo industriale dello storico marchio veronese è un’iniziativa di grande rilevanza e auspico possa divenire una prassi diffusa”. Commenta così l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan l’accordo di finanziamento della nuova proprietà di Melegatti 1894 Spa, attraverso linee di credito a medio-lungo termine, per il rilancio dello storico marchio dolciario, rilevato nei mesi scorsi dalla famiglia imprenditoriale vicentina Spezzapria.

“Lo dico a ragion veduta – aggiunge l’assessore veneto – perché, nel corso dell’esperienza maturata sul campo negli anni della crisi, ho visto varie eccellenze produttive del nostro territorio che avrebbero necessitato del sostegno finanziario per un adeguato rilancio industriale in grado di mantenere e generare nuova occupazione e garantire anche uno sviluppo di un più ampio indotto territoriale”.

“Il sostegno degli istituti di credito alle nostre imprese – conclude l’assessore Donazzan – non può essere dettato da fattori esclusivamente economici a rischio zero, ma dovrebbe rappresentare una leva concretamente ed effettivamente attivabile per il rilancio sostenibile delle stesse imprese qualora ce ne sia l’esigenza”.