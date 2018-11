A Bassano la mostra “Adriano Olivetti e la bellezza”

Bassano del Grappa – Si intitola “Adriano Olivetti e la bellezza”, con sottotitolo “L’evoluzione dalle macchine per scrivere alla comunicazione digitale” la mostra che sarà visitabile a Bassano dal 7 dicembre al 27 gennaio, a Palazzo Agostinelli, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 19, per altro con numerose iniziative collaterali. L’inaugurazione è prevista per il 7 dicembre alle 17.30, con uno spettacolo del gruppo teatrale giovanile di Bassano del Grappa della Fondazione Cremona-Pirani

L’esposizione vuole soprattutto mettere in evidenza la filosofia aziendale di Adriano Olivetti e il suo rapporto con la bellezza, attraverso l’esposizione delle macchine per scrivere più emblematiche della storia della fabbrica di Ivrea e la comunicazione creata intorno ad esse. Allestimento e produzione digitale sono a cura di Cristina Barbiani, con la collaborazione di alcuni studenti del master in Digital Exhibit e architettura digitale dell’Università Iuav di Venezia e di alcuni istituti superiori del bassanese.

“La mostra – spiegano gli organizzatori – nasce dalla precedente esperienza di Marostica, del 2015, allestita presso il Castello inferiore, che era intitolata Adriano Olivetti, un esempio di responsabilità sociale. Già in quell’occasione oltre alla mostra si tenne un seminario, un incontro con le scuole, e si coinvolsero i commercianti. Fu anche l’occasione per la realizzazione del manifesto celebrativo Evoluzione, ad opera del grafico Marco Goran Romano, manifesto che è diventato trait d’union con questa nuova esperienza che, tre anni dopo”.

“I valori di Adriano Olivetti vengono ripresi in chiave di futuro e tecnologia. Per Adriano Olivetti, inoltre, la priorità non era il profitto fine a sé stesso, ma la ricerca continua del benessere dei lavoratori e del mondo che li circondava. Ne è conferma il fatto che nel luglio scorso, Ivrea, la città di Olivetti, ha ottenuto il riconoscimento di patrimonio mondiale dell’Unesco come Città industriale del ventesimo secolo. L’esperienza olivettiana costituisce quindi un patrimonio che deve essere condiviso, una vera riserva di idee e di progetti, alla quale possiamo e dobbiamo attingere come ad una riserva ancora in parte inesplorata nelle sue potenzialità reali”.