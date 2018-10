LR Vicenza-Vis Pesaro – Diretta web – 2-1 (Finale)

Vicenza – Morale alto e tanta voglia di far bene. Dovrebbero essere questi i presupposti della partita del Vicenza di oggi, allo stadio Menti, contro la Vis Pesaro. Non sarà comunque una passeggiata perché quella avversaria è una formazione temibile, con ottimi elementi, e che certamente vorrà farsi valere. Un vittoria casalinga, però, manca a Vicenza da troppo tempo ormai, praticamente da quasi un anno, se si eccettuano i play out della scorsa stagione…

Aggiornamento in tempo reale

_________________________

Le formazioni:

LR Vicenza: Grandi, Andreoni, Pasini, Bizzotto, Solerio, Salvi, De Falco, N. Bianchi, Laurenti, Arma, Giacomelli. A diposizione: Albertazzi, D. Bianchi, Zonta, Bonetto, Stevanin, Mantovani, Tronco, Gashi, Curcio, Zarpellon, Rover, Maistrello. Allenatore: Colella.

Vis Pesaro: Tomei, Hadziosmanovic, Briganti, Gennari, Rizzato, Marchi, Poli, Buonocunto, Petrucci, Diop, Lazzari. A disposizione: Rossoni, Gianola, Boccioletti, Botta, Pastor, Romei, Di Nardo, Bianchini, Balde, Olcese, Gabbani, Tessiore. Allenatore: Colucci.

_________________________

Tutto pronto allo stadio Menti per LR Vicenza-Vis Pesaro, quinto turno del campionato di calcio di Serie C, girone B. Giornata grigia ma piacevole, buona presenza di pubblico sugli spalti dello stadio vicentino. Non sono pochi neanche i tifosi marchigiani

Entrano in campo le squadre…

Partiti!

3′ Niente da segnalare nell’avvio di partita, salvo forse un affondo della squadra ospite neutralizzato da un intervento difensivo di testa di Arma, nell’occasione prestato a mansioni non sue. Le due squadre comunque sembrano studiarsi a vicenda…

4′ GOL DELLA VIS PESARO. Ospiti in vantaggio dunque, a sorpresa… E’ Lazzari che approfitta di una uscita avventata di Grandi e la mette dento scavalcandolo di testa. Sembra aver sbagliato il tempo di uscita il portiere biancorosso…

6′ Brutta partenza del Vicenza dunque. Lo stadio Menti sembra davvero stregato!

11′ Primo calcio d’angolo della partita per il Vicenza, che ha reagito con rabbia al gol subito, ed è tutto proteso in attacco…

12′ Buona azione d’attacco del Vicenza, con Arma che riceve un ottimo pallone in area; non può tirare e mette al centro, ma nessun biancorosso è pronto alla conclusione…

18′ Fase nella quale è la Vis Pesaro a condurre il gioco… Si fanno anche vedere in attacco i marchigiani, stavolta con un secco tiro di Lazzari, ancora lui, comunque bloccato da Grandi

20′ Reazione del Vicenza, con un buon tiro di Arma messo in angolo

23′ Ancora Arma, che al limite dell’area si libera bene e colpisce di prima intenzione. Ne esce un tiro secco, rasoterra, molto insidioso, diretto all’angolo basso sulla destra del portiere. La mira è sbagliata di poco e il pallone sfiora il palo…

28′ GOL DEL VICENZA! La mette dentro Arma, depositando in rete da comoda posizione a centro area. Ottimo il passaggio al centro di Giacomelli…

32′ Pareggio dunque raggiunto dai biancorossi, che continuano ad attaccare, mentre i marchigiani sembrano confusi…

33′ Primo cartellino giallo della partita. E’ rivolto al pesarese Diop, non dimenticato ex del Bassano…

37′ Ancora un buon lancio di Giacomelli, sul quale la difesa pesarese anticipa di un soffio gli attaccanti biancorossi

38′ GOL DEL VICENZA!! IL tocco finale, anche un po’ fortuito, con il corpo, è di Laurenti, che devia in rete un colpo di testa di Arma. Tutto questo nell’area piccola pesarese, ad un passo dalla riga, su un lancio dalla destra di Giacomelli

41′ Insidioso calcio di punizione da fuori area per la Vis Pesaro. Lo batte Lazzari, molto bene, e la palla filtra fino alla porta. Buono anche l’intervento di Grandi che para e blocca…

45′ Ancora un buona azione offensiva del Vicenza, ed è ancora Arma a calciare a rete dal limite. La palla viene messa in angolo dalla difesa marchigiana.

E finisce il primo tempo… Un bel Vicenza in questa prima frazione di gioco, che fa ancora degli errori un po’ ingenui, dei quali paga a volte conseguenze pesanti, come il gol rimediato oggi in avvio di partita. Però è anche un Vicenza che sa reagire, mantenendo determinazione e lucidità.

Secondo tempo

46′ Squadre di nuovo in campo, con le stesse formazioni del primo tempo. Vicenza subito in avanti con Giacomelli, ancora lui, che mette al centro ma il portiere avversario fa suo il pallone

48′ Giacomelli ci riprova, cercando la girata spettacolare al centro dell’area. La palla però va alta…

49′ Ancora Vicenza, con un buona occasione che viene da un tiro dal limite di De Falco, un piatto destro che sfiora l’incrocio dei pali

53′ Ammonito tra gli ospiti Buonocunto…

55′ Primo cambio per il Vicenza: esce il capitano, Bizzotto, evidentemente con problemi fisici, ed entra Bonetto. Applaudito Bizzotto

56′ Ed anche la Vis Pesaro sostituisce Hadziosmanovic con Olcese e Petrucci con Balde. Anche Botta entra al posto di Buonocunto

60′ E altro cartellino giallo, per un biancorosso. E’ Giacomelli…

61′ Bella azione d’attacco del Vicenza, con Giacomelli che riceve da Laurenti, dopo una buona triangolazione, un bel pallone che subito ribadisce a rete. E’ bravo Tomei a deviare con un piede

63′ Doppio cambio nel Vicenza: Zonta e Curcio rilevano Laurenti e Niccolò Bianchi

70′ Ammonito anche il pesarese Olcese. Molti i cartellini gialli quest’oggi…

75′ Brivido in area biancorossa, con Diop ed un altro attaccante pesarese quasi a tu per tu con Grandi. La conclusione non è irresistibile e comunque Solerio aveva salvato sulla linea. Tutto inutile però, perché c’era stata una carica sul portiere. I due attaccanti pesaresi però erano stati lasciati decisamente troppo soli…

78′ Doppio cambio nel Vicenza: molto applaudito esce Arma ed entra Maistrello. Applaudito anche Giacomelli, che esce anche lui, sostituito dall’esordiente in biancorosso Rover

84′ A pochi minuti dal termine della partita, nonostante la comprensibile stanchezza, il Vicenza continua ad attaccare e a giocare con ordine ed una certa incisività…

86′ Quando le riesce, magari in contropiede, anche la Vis Pesaro cerca il pareggio, a testimonianza che anche i marchigiani sono una buona squadra. Difesa del Vicenza comunque attenta.

86′ Occasione sui piedi di Maistrello, che però viene anticipato dal portiere avversario

89′ Vicenza ancora pericoloso con Maistrello, che non arriva sul pallone per un soffio…

90′ Tre minuti di recupero

91′ Brivido in casa biancorossa: è un tiro dal limite di Di Nardo, un rasoterra velenoso, che impegna Grandi. Molto bravo nell’occasione l’estremo difensore del Vicenza

E’ finita!! Meritata vittoria sulla Vis Pesaro, per 2-1, del LR Vicenza, oggi grintosa e determinata, oltre che lucida e ben disposta. Qualche errore e qualche leggerezza… Comunque lacune che possono essere colmate. Lo stadio Menti non è più stregato!