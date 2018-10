Vicenza, scoperto vasto traffico illecito di rifiuti

Vicenza – La polizia di Stato di Vicenza e la Guardia di Finanza di Arzignano hanno avviato un’indagine, all’inizio di quest’anno, su una società in provincia di Vicenza sospettata di fare da paravento per riciclaggio di denaro sporco e traffico illecito di rifiuti gestiti dalla criminalità organizzata. Nell’ambito dell’attività, è stato effettuato un controllo su questa azienda, che apparentemente opera nel settore dell’abbigliamento.

Durante il blitz, i poliziotti della questura di Vicenza e i finanzieri di Arzignano hanno sequestrato 410 bancali contenenti 587 tonnellate di rifiuti gestiti dalla società senza alcuna autorizzazione. Sia il capannone che il materiale sono stati sottoposti a sequestro. Nella circostanza, due pregiudicati di origini napoletane sono stati indagati per traffico illecito di rifiuti.

Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia della procura di Venezia, che coordina le indagini, le Fiamme Gialle e la polizia di Stato hanno effettuato perquisizioni in provincia di Vicenza, in Campania e in altre regioni del nord Italia. L’attività ha riguardato anche un ecocentro nel vicentino. Durante l’operazione sono stati sequestrati computer, telefoni cellulari e documenti ora al vaglio degli inquirenti.