Vicenza, nuova segretaria generale per la Filt Cgil

Vicenza – Valeria Di Giorgio, 39 anni, è la nuova segretaria generale della Filt Cgil di Vicenza e provincia, la Federazione italiana dei lavoratori dei trasporti (ferrovie e trasporti locali pubblici e privati) che comprende anche il settore della logistica e movimentazione merci. Nel vicentino gli iscritti sono 1600 e Valeria Di Giorgio è la prima donna che viene eletta portando con se anche un rinnovamento della classe dirigente del sindacato dei trasporti vicentino.

La segretaria generale è dipendente di Dhl Express, settore merci. Per quanto riguarda la sua attività sindacale è stata Rsa e Rls in azienda, ed è attiva sindacalmente da 6 anni anche con il gruppo donne della Cgil berica.

“Mi impegno – ha detto dopo la sua elezione – a far rispettare l’adempimento del contratto collettivo nazionale in tutti i settori che coinvolgono la categoria. I diritti dei lavoratori devono essere al primo posto della nostra attività sindacale. In una categoria caratterizzata da una forte presenza maschile, ci tengo molto a portare avanti temi a me cari come le politiche di genere. A partire dalla diffusione di buone pratiche come quella che portai avanti nella mia azienda ovvero un accordo sulla conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro”.

Al congresso, che si è svolto nei giorni scorsi all’Albergo San Raffaele, a Monte Berico, sono intervenuti il segretario generale della Cgil di Vicenza Giampaolo Zanni e il segretario generale della Filt Cgil del Veneto Renzo Varagnolo. Quest’ultimo tra i diversi temi illustrati nella sua relazione ha ricordato le grandi responsabilità della politica per quanto riguarda il trasporto pubblico locale del Veneto. Non c’è infatti ancora un piano finalizzato a ottimizzare il sistema dei trasporti regionale.