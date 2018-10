Vicenza, minorenne colto mentre acquista eroina

Vicenza – Nel tardo pomeriggio di ieri, un ragazzo minorenne è stato fermato, a Vicenza, dalla polizia locale, in Campo Marzo, subito dopo aver acquistato da uno spacciatore una dose di eroina, circa 0,3 grammi. Il giovane, residente in provincia, ha consegnato spontaneamente la sostanza stupefacente agli agenti che lo avevano fermato.

Allo scambio tra venditore e cliente, avvenuto sul lato che dà verso viale Ippodromo, avevano assistito “in diretta” gli agenti della polizia giudiziaria, grazie alle immagini trasmesse, dalle telecamere comunali, ai monitor del comando di contra’ Soccorso Soccorsetto.

E’ stato immediato a quel punto l’invio nella zona delle pattuglie anti degrado, che hanno operato in viale Milano, dove nel frattempo si erano spostati i due. Lo spacciatore è riuscito a far perdere le proprie tracce, allontanandosi in bicicletta tra le auto verso viale Eretenio, mentre il ragazzo è stato fermato e identificato.

La polizia locale non ha potuto far altro che informare dell’accaduto i genitori del giovane e segnalare quest’ultimo, ancora minorenne, lo ricordiamo, alla Prefettura in quanto consumatore di sostanze stupefacenti.