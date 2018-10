Vicenza, in Fiera è di nuovo tempo di “Abilmente”

Vicenza – Torna, a Vicenza, la fiera Abilmente Autunno, da giovedì 18 a domenica 21 ottobre 2018, giunta ormai alla sua 32esima edizione. Organizzata da Italian Exhibition Group è una sorta di festa della creatività, che offre un’occasione per vivere esperienze legate al Do It Yourself con oltre mile eventi, mostre internazionali, workshop, corsi e dimostrazioni con le creative e Youtuber più seguite d’Italia.

Tante le proposte e le attività per tutta la famiglia, per quattro giorni all’insegna della manualità. Tornano e si arricchiscono, ad esempio, gli Abilmente Live Show, con tutorial, dimostrazioni e minicorsi di manualità creativa. Decine anche i corsi e i workshop all’interno dei quattro padiglioni della fiera. Non mancherà il salone del ricamo e delle tecniche antiche, con un ricco programma di corsi per immergersi nell’arte secolare del ricamo e del merletto: oltre 30 scuole di ricamo, 10 creative innovative e 35 espositori specializzati.

Non mancheranno le occasioni per coinvolgere i bambini. La libreria Il Nastrino blu di Marica Scacco accoglierà i più piccoli con tante attività ludiche, letture animate, laboratori e momenti di creazione collettiva, utilizzando l’arte e la musica. Ad Abilmente Autunno trovano infine anche spazio diverse iniziative speciali e mostre. Tra queste “Diritti e rovesci”, area a cura delle Associazioni “Sul Filo dell’Arte” e “Magliuomini” a sostegno dell’iniziativa “Una rosa bianca per Martina e Alessia” promossa dall’Associazione Latina Knit Crochet.

Abilmente è anche una App (scaricabile da App Store e Play Store), una guida online completa con elenco espositori, foto, servizi, mappe dei padiglioni con la localizzazione degli stand per avere tutta la Fiera a portata di mano. Info su: www.abilmente.org.