Vicenza, il jazz al Bar Borsa con i Licaones

Vicenza – Prosegue al Bar Borsa di Vicenza la rassegna Autumn Jazz Session. Lunedì 5 novembre, alle 21.30, sarà di scena il gruppo The Licaones, composto da Francesco Bearzatti, al sax, Mauro Ottolini, trombone, Oscar Marchioni, all’organo, e Paolo Mappa alla batteria.

“Formazione d’area friulana, ricca di verve ed ironia – si legge nella presentazione della serata -, i Licaones tornano alla ribalta a più di dieci anni dal loro album Licca-Lecca, premiato dal pubblico con oltre diecimila copie vendute. Il quartetto proporrà live il proprio progetto musicale in stile acid jazz, oscillando tra il blues, il funky, le atmosfere acide classicamente hammondiane, i richiami latini e molta improvvisazione jazz”.

“Ai fiati, il sassofonista Francesco Bearzatti e il trombonista Mauro Ottolini, ormai noti ed affermati sulla scena del jazz italiano ed internazionale, creativi sperimentatori, non solo musicisti di fino ma anche compositori ed arrangiatori di grande estro ed abili galvanizzatori di platee, trovano in quest’occasione un ideale quadratura con l’organista Oscar Marchioni e il batterista Paolo Mappa. Quel che conta nel progetto sembra soprattutto la genuina vivacità, che libera le più vivaci espressioni dei membri del gruppo, tutto portato in scena tra divertissement, ritmi ballabili ed eccellenti trovate tecniche”. Maggiori informazioni su www.barborsa.com.