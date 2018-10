Vicenza e provincia in breve

Arzignano, aiuti per tassa rifiuti e servizi scolastici –

Il Comune di Arzignano, ha indicato, con una recente delibera di giunta, le linee di indirizzo per l’erogazione di contributi a sostegno delle categorie deboli per l’anno 2018. Ha stanziato quindi, anche per l’anno 2018, un fondo straordinario che prevede agevolazioni sul pagamento della tassa rifiuti 2018 (esenzione o rimborso su Tari) per anziani, disabili, invalidi, famiglie, persone senza lavoro. Previste anche agevolazioni su servizi scolastici per famiglie in difficoltà e famiglie numerose, a sostegno della frequenza alla scuola dell’infanzia. Si tratta di un importante provvedimento rivolto alle fasce più deboli della popolazione. La giunta ha accolto la proposta dell’assessore al sociale e vicesindaco, Alessia Bevilacqua, ed ha quantificato il fondo per il sostegno alle categorie deboli in 50 mila euro.

Lonigo, deve scontare un anno di reclusione. Arrestato

I carabinieri della stazione di Lonigo, nella mattinata di ieri, 30 ottobre, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, nei confronti di un 49enne residente a Lonigo, Mario Concu. L’uomo, riconosciuto responsabile di una rapina compiuta a Soave, lo scorso anno, è stato condannato a scontare la pena di un anno di reclusione. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso il carcere di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Qualità dell’aria, monitoraggi in corso a Trissino

E’ in corso, da parte di Arpav, una campagna di rilevazione dei principali inquinanti atmosferici nel territorio comunale di Trissino. Il mezzo mobile, posizionato in via della Ferrovia, ha iniziato a registrare le concentrazioni degli inquinanti dal 26 ottobre. La campagna, che avrà una durata di tre settimane, è finalizzata al controllo della qualità dell’aria. I parametri monitorati sono: acido solfidrico, composti organici volatili (toluene, benzene), ammoniaca, ossidi di azoto, polveri sottili (Pm10).

Chiericati e Museo archeologico gratis domenica per i residenti

Domenica 4 novembre, in quanto prima domenica del mese, i residenti di Vicenza e provincia , potranno visitare gratuitamente, in città, Palazzo Chiericati e il Museo naturalistico archeologico. Va segnalato che a Palazzo Chiericati, aperto dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso alle 16.30), per l’allestimento della mostra “Il Trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi” (23 novembre – 10 marzo), il percorso di visita è modificato. Non sarà infatti possibile la visita delle tre sale affrescate, a sinistra dell’ingresso, e della sala dei lunettoni. Al Museo naturalistico archeologico, aperto dalle 9 alle 17 (ultima entrata 16.30), si potrà invece visitare gratuitamente anche la mostra “Orsi e Uomini. Una preistoria dei Colli Berici” (fino al 30 giugno 2019), che indaga il complesso rapporto di convivenza e di competizione tra gli orsi e gli uomini. Per accedere alle due sedi è necessario ritirare il “biglietto gratuito residenti prima domenica del mese” allo Iat di piazza Matteotti.