Vicenza e provincia in breve

Maltempo, Bassano con il fiato sospeso. Consigli

Il Centro operativo comunale (Coc), raccomanda ai cittadini che abitano presso l’asse del Brenta, ma anche vicino a canali secondari, di non scendere in cantine e locali sotterranei allagati e di non lasciarvi oggetti di valore. Evitare anche di transitare o sostare presso i corsi d’acqua, in particolare in via Volpato, via Pusterla, via Macello, via Porto di Brenta e via Ca’ Erizzo. Evitare anche i sottopassi allagati e le strade allagate, poiché potrebbero esserci buche o tombini aperti. Per qualsiasi segnalazione o richiesta di intervento è sempre attivo il numero 0424 519266.

Vicenza, rinviato l’intervento sulla passerella sulla roggia Tribolo

E’ stato annullato a causa del maltempo, e rinviato a data da destinarsi, l’intervento in programma a Vicenza, dalle 21 di martedì 30 ottobre alle 6 di mercoledì 31 ottobre, nell’ambito dei lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale per l’attraversamento della roggia Tribolo, in affiancamento al ponte stradale lungo la strada regionale 11 verso Padova. Non saranno attuate le previste modifiche alla circolazione.

Maltempo, scuole chiuse in Veneto anche domani

L’unità di crisi della Protezione civile regionale, che sta seguendo l’evolversi di questa ondata di maltempo, segnala di aver ricevuto dalle Prefetture del Veneto la comunicazione relativa alla chiusura delle scuole anche per la giornata di domani, martedì 30 ottobre. L’attività didattica negli istituti di ogni ordine e grado sarà quindi sospesa nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Rovigo, Padova.

Scott Beattie lascia la Migross Asiago Hockey

La Migross Supermercati Asiago Hockey ha risolto il contratto con l’allenatore, Scott Beattie. Il tecnico ha chiesto di poter tornare in Svizzera, per motivi personali e famigliari. La società ha accolto la richiesta e con l’allenatore ha, di comune accordo, deciso di risolvere il contratto. La dirigenza della squadra di hockey asiaghese ha ringraziato Beattie per aver svolto il ruolo di allenatore nelle ultime settimane, augurandogli il meglio per il futuro. La società è già alla ricerca del nuovo allenatore.