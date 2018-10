Vicenza e provincia in breve

Montecchio Maggiore, due appuntamenti con gli alpini –

Due appuntamenti con la storia e i valori degli alpini, a Montecchio Maggiore. Venerdì 26 ottobre alle 20.45, nella sala civica Corte delle Filande, si presenta il libro di Manuel Grotto “Alpini del Battaglione Vicenza”, con lo stesso autore e i canti del coro Sondelaite di Chiampo. L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dal Gruppo alpini locale con il patrocinio del Comune di Montecchio Maggiore. Domenica 28 ottobre, alle 10,30, nella chiesetta degli alpini sul colle dei Castelli, sarà invece la volta del raduno dei reduci dei Battaglioni Vicenza e Val Leogra.

Vicenza, si può fare domanda per la gestione del centro La Locomotiva

Si potranno presentare entro le 12 di giovedì 8 novembre, al Comune di Vicenza, le manifestazione di interesse per partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione biennale e coordinamento delle attività del Centro di aggregazione polifunzionale La Locomotiva, in via Vaccari 107, nel quartiere cittadino dei Ferrovieri. Le istanze dovranno essere presentate tramite posta certificata all’indirizzo vicenza@cert.comune.vicenza.it. L’avviso, con i requisiti richiesti e il modulo per fare domanda, è disponibile sul sito del Comune di Vicenza.

Verona, Zaia domani a Fieracavalli

Lo stand della Regione Veneto (Pad.4 E2-F2) alla Fieracavalli, in corso a Veronafiere, ospiterà domani, venerdì 26 ottobre 2018, alle ore 16.30, la presentazione del Progetto “Fieracavalli Academy”. All’evento interverrà anche il presidente della Regione, Luca Zaia. Fieracavalli Academy nasce nell’ambito del Gala d’Oro di Fieracavalli, sulla base dell’esigenza di realizzare esibizioni artistiche con uno standard tecnico-qualitativo di eccellenza, senza prescindere da tutti gli aspetti connessi alla sicurezza e al benessere del cavallo.

Montebello, per Halloween due eventi firmati dalla Pro Loco

La Pro Loco di Montebello Vicentino propone due eventi per la festa di Halloween. Sabato 27 ottobr,e alle 15.30, nell’area Pro Loco in piazzale del Donatore, Riccarda Mescola insegnerà l’arte di intagliare e decorare le zucche. Per l’occasione il bar della Pro Loco sarà aperto. Mercoledì 31 ottobre alle 19.30 invece, sempre l’area Pro Loco ospiterà “Horror in the jungle. Solo il più forte sopravvive nella giungla”, con personaggi in costume e scenografie. La serata sarà animata da dj Edo. Sarà inoltre aperta la cucina, che proporrà vellutata di zucca, panini con porchetta e fast food.