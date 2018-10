Vicenza e provincia in breve

Montecchio, marijuana trovata dalla polizia locale –

Venti grammi di marijuana nascosti in un brik di un succo di frutta. Li hanno trovati gli agenti della Polizia locale dei Castelli, a Montecchio Maggiore, nella galleria dell’edificio posto all’incrocio tra via Nogara e via Madonnetta. Il pacchetto era appoggiato al muro della galleria, è il suo contenuto è stato probabilmente sottratto all’attività di spaccio. Le indagini della polizia locale ora proseguono con la ricerca dei responsabili, anche attraverso la visione delle immagini riprese dalle videocamere della zona.

Vicenza, tratto di tangenziale chiuso tra martedì e mercoledì

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulla tangenziale sud di Vicenza, ad opera della società Autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa, dalle 21 di martedì 23 ottobre alle 6 di mercoledì 24 ottobre, il tratto di tangenziale sud tra Campedello e Vicenza Ovest verrà chiuso al traffico, in entrambi i sensi di marcia. La chiusura e le deviazioni saranno segnalate in loco.