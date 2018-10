Vicenza e provincia in breve

Arzignano, iniziata l’asfaltatura di via Trento –

Iniziati oggi ad Arzignano i lavori di asfaltatura di via Trento, nel tratto compreso tra via Meneghini/Spalato e via Pola. Fino a martedì, e comunque fino alla fine dei lavori, vigeranno quindi alcune modifiche della circolazione stradale. In particolare, in via Trento è sospesa la circolazione nel tratto compreso tra via Meneghini/Spalato e via Pola; chiuse anche via Zara, Via Cappuccini (tratto compreso tra via Fiume e Trento), via Rovereto, via Vittorio Veneto, via Redipuglia, via Isonzo e via Piave, con accesso consentito ai soli residenti, in entrambe le direzioni di marcia, per le manovre di ingresso e uscita dalle abitazioni; in via Spalato invece c’è la direzione obbligatoria verso via Chiampo/via dei Mille. L’attività lavorativa dovrà inoltre essere eseguita nella fascia oraria 8.20 – 12.15 e dalle 13 fino al termine dell’orario di lavoro, in modo da garantire l’accesso ai mezzi pubblici e privati per la presenza delle attività scolastiche. Tutti i segnali di avviso e preavviso sono stati posizionati, ed è comunque garantita tutta la segnaletica stradale necessaria, compreso l’utilizzo dei movieri, nonché l’accesso ai frontisti.

Passarin nuovo direttore della Biblioteca Bertoliana di Vicenza

Mauro Passarin, nuovo direttore del settore cultura, promozione della crescita e musei del Comune di Vicenza, sarà anche direttore della Biblioteca Bertoliana. Lo ha disposto il sindaco, Francesco Rucco, attribuendogli l’incarico ad interim, da lunedì 22 ottobre fino alla scadenza del mandato dell’attuale amministrazione. Passarin succede a Ruggiero Di Pace, dirigente del settore patrimonio, espropri e servizi abitativi, dal 15 settembre in distacco sindacale a tempo parziale al 50%, nominato ad interim il primo febbraio scorso in seguito al pensionamento di Giorgio Lotto.

350 studenti incontreranno l’astronauta Franco Malerba

Saranno 350 ragazzi degli istituti cittadini Boscardin, Rossi, Baronio e Lampertico che lunedì 22 ottobre, dalle 9 alle 11, al Cinema Odeon di corso Palladio, a Vicenza, incontreranno Franco Malerba, il primo astronauta italiano, per una lectio a loro dedicata. L’appuntamento al quale parteciperà anche il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Marco Lunardi, è organizzato dall’ufficio politiche giovanili del Comune di Vicenza, in collaborazione con Confartigianato, nell’ambito della seconda edizione vicentina di Space Apps Challenge, la più grande competizione di idee a livello mondiale promossa e ideata dalla Nasa, che avrà luogo in Basilica palladiana sabato 20 e domenica 21 ottobre. Malerba farà parte della giuria che domenica, nel tardo pomeriggio, proclamerà i progetti vincitori.

Vicenza, visite Pop al Teatro Olimpico sospese fino al 28 ottobre

La sospensione delle visite interattive Pop al Teatro Olimpico, programmata dal 9 al 21 ottobre, è stata prorogata al 28 ottobre, per consentire lo svolgimento delle ultime produzioni di Conversazioni 2018 – 71esimo Ciclo di spettacoli classici. Pop riprenderà da martedì 30 ottobre con una visita interattiva al mattino, alle 10, e una al pomeriggio, alle 15. Per informazioni e prenotazioni i gruppi organizzati potranno rivolgersi all’ufficio prenotazioni: booking@comune.vicenza.it, telefono 0444964380.