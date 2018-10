Vicenza e provincia in breve

Porte aperte al pubblico al centro meteo Arpav di Teolo –

L’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (Arpav) apre le porte ai cittadini con un evento sui cambiamenti climatici. L’incontro si svolgerà sabato 27 ottobre al centro meteorologico di Teolo, in provincia di Padova. I meteorologi dell’agenzia spiegheranno gli effetti dei cambiamenti climatici e le ricadute per il Veneto soprattutto per le temperature e per i ghiacciai. Inoltre, poiché la statistica è uno degli strumenti necessari per lo studio della climatologia, alla manifestazione saranno presenti anche gli esperti dell’Unità operativa sistema statistico regionale. La visita al Centro Meteorologico concluderà la manifestazione. L’incontro inizierà alle 9.30 e si concluderà alle ore 13, è gratuito e a numero chiuso, ma è richiesta l’iscrizione sul sito www.arpa.veneto.it o scrivendo a questo indirizzo email.

Mutamenti climatici, Luca Mercalli al Festival della scienza di Schio

Sarà Luca Mercalli, noto climatologo, il protagonista dell’incontro “Scienza e resilienza”, in programma giovedì 25 ottobre a Schio, organizzato in collaborazione con il Comune di Vicenza nell’ambito della seconda edizione del “Festival della scienza Alto Vicentino 2018” (Fesav), che si svolgerà dal 20 al 28 ottobre. Mercalli parlerà di buone pratiche di resilienza urbana e di adattamento ai cambiamenti climatici, nella sala del lanificio Conte di via Pasubio 99. La serata è organizzata dal settore Ambiente in collaborazione con l’ufficio politiche comunitarie del Comune di Vicenza e la cooperativa Biosphaera, nell’ambito delle attività del progetto europeo Epicuro, di cui il capoluogo berico è capofila. Ulteriori informazioni, acquisto biglietti e programma completo della manifestazione sul sito www.fesav.it.