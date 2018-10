Vicenza e provincia in breve

Schio, torna Digital Meet, festival della alfabetizzazione digitale –

Torna a Schio, a Palazzo Toaldi Capra, Digital Meet, il più grande festival italiano di alfabetizzazione digitale. La città diventa dunque il luogo dove la cultura del digitale è alla portata di tutti, Un digitale capace di semplificare le nostre vite, di far crescere le aziende, di contribuire alla costruzione di una nuova economia, un nuovo umanesimo nel quale la tecnologia è un mezzo e non un fine. Ad organizzarlo sono il Comune di Schio e Informagiovani, in collaborazione con Pasubio Tecnologia e Megahub. “L’alfabetizzazione digitale – spiegano – è una sfida culturale che deve mettere al centro l’uomo e tendere al traguardo dell’inclusione sociale: digitale non è solo il robot che supporta l’operaio in fabbrica, ma anche e soprattutto l’operaio e il professionista in quanto persone che si servono di questi mezzi per lavorare meglio e costruire un futuro migliore. Qui il programma.

Thiene ripropone il “Caffè Genitori”

Torna, a Thiene, “Caffè Genitori”, spazio di incontro e confronto per mamme e papà – Torna dal 16 ottobre, per il secondo anno, “Caffè Genitori”, la proposta rivolta alle giovani famiglie dal Comune di Thiene e realizzata in collaborazione con la cooperativa Radicà. Nel primo anno, da ottobre 2017 a maggio 2018, gli incontri sono stati trenta e vi hanno partecipato, almeno una volta, 90 adulti, soprattutto mamme (75), ma anche papà (6) e altri adulti di riferimento (9), e 83 bambini con età compresa da 1 mese a 20 mesi, provenienti non solo da Thiene ma anche da altri 19 Comuni dell’Alto Vicentino, con una media di 13 coppie di genitori/bambini a incontro di cui il 61% di Thiene. “Caffè Genitori” è uno spazio di incontro e confronto gratuito per i genitori dei bambini da zero a tre anni che offre anche attività con la presenza di educatrici. Si svolge tutti i martedì dalle 9 alle 12, nella ex sala mensa della Casa Albergo Comunale. Per info: educativaterritoriale.radica@progettozatterablu.it.

Vicenza, modifiche alla viabilità a Campedello domenica 21 ottobre

Per consentire lo svolgimento, a Vicenza, della celebrazione del sessantesimo anniversario della affiliazione della sezione Fanti G. Milani, di Campedello, all’associazione nazionale del Fante, domenica 21 ottobre in mattinata verranno chiuse via Bertolo e piazzetta Milani per il tempo necessario al transito del corteo che partirà dalla sede di via Ischia 12 per raggiungere piazzetta Milani percorrendo strada della Pergoletta, stradella della Rotonda, via Bertolo e viale della Riviera Berica fino alla chiesa di Campedello. Proprio per consentire il transito del corteo lungo viale della Riviera Berica potranno verificarsi rallentamenti nella direzione verso Longare-Noventa Vicentina.

Il ‘500 di Giovanni Demio in una mostra a Schio

Definito da Andrea Palladio “huomo di bellissimo ingegno”, Giovanni Demio, nato a Schio intorno al 1500-1505, è uno degli artisti più eccentrici e sfuggenti che si siano espressi in Italia nei decenni centrali del ‘500. Egli rappresenta un caso emblematico di maestro girovago: oltre che nella sua città natale e nella vicina Vicenza, operò infatti nel territorio benacense, a Venezia, Padova, Milano, Pisa, Orvieto e Napoli. Nelle sale di Palazzo Fogazzaro a Schio saranno riunite ben tredici opere di Demio, provenienti da chiese, musei e collezioni private di tutta Italia e per la prima volta esposte, grazie a un recente restauro, in unica mostra nella città natale dell’artista. Completano l’esposizione scledense significative opere di maestri del Cinquecento che incrociarono il suo percorso stilistico e biografico, tra i quali Moretto, Romanino, Lambert Sustris, Jacopo Bassano, Battista Franco, Schiavone, Tiziano, Tintoretto, Veronese.