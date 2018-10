Vicenza e provincia in breve

Miur e Regione per insegnamento a scuola di storia e cultura veneta –

Domani, 16 ottobre, nella Scuola grande di San Rocco, a Venezia, il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, e il presidente della Regione, Luca Zaia, firmano il “Protocollo di intesa tra Miur e Regione Veneto per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto”. La firma avverrà alle ore 11, nella sala Capitolare della scuola, in campo San Rocco,, alla presenza di assessori e consiglieri regionali, parlamentari del Veneto, autorità civili e militari della regione, esponenti degli enti locali, rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale, del mondo della scuola e delle parti sociali.

Qualità dell’aria, controlli Arpav a Torri di Quartesolo

E’ iniziata in questi giorni una campagna di controlli Arpav sulla qualità dell’aria a Torri di Quartesolo. Il monitoraggio, richiesto dall’amministrazione comunale, viene eseguito con un mezzo mobile, posizionato in via Roma, e durerà fino al 20 novembre. Sono analizzati: ossidi di azoto totali, monossido di azoto, biossido di azoto, ozono, benzene, toluene, xileni, polveri sottili (Pm 10), idrocarburi policiclici aromatici. Si tratta della seconda campagna di monitoraggio prevista nella zona per il 2018.

Vicenza, videomapping anche sul Palazzo del Monte di Pietà

Il Palazzo del Monte di Pietà, in piazza dei Signori, sarà protagonista del nuovo videomapping proposto dal Comune di Vicenza e proiettato in anteprima sabato 20 ottobre alle 19.45, e poi alle 21, in occasione della manifestazione CioccolandoVi. Lo spettacolo, che durerà circa 15 minuti, metterà in risalto le architetture del palazzo e racconterà la storia della città attraverso immagini, parole e suoni, alternandosi con il videomapping che da alcune settimane già sottolinea l’architettura della Basilica palladiana. Le proiezioni sul Palazzo del Monte di Pietà sono programmate ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica alle 19.45 e alle 21 fino al 4 novembre, alternate a quelle della Basilica. Dall’8 al 25 novembre le proiezioni sul Palazzo del Monte di Pietà avranno una diversa programmazione: ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica alle 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, in alternanza fino al 18 novembre a quelle proiettate sulla facciata della Basilica palladiana alle 19, 19.30, 20 e 20.30.

Vicenza, semaforo guasto tra viale D’Alviano e via Manzoni

Il semaforo all’incrocio tra viale D’Alviano e via Manzoni, a Vicenza, è spento per un guasto. In attesa dell’intervento di riparazione, che dovrebbe avvenire in nottata, è stato disposto l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Pajello in viale D’Alviano, in direzione ospedale, e per quelli provenienti da via Manzoni in viale d’Alviano, in direzione porta Santa Croce. Il Comune di Vicenza raccomanda la massima attenzione nell’affrontare l’incrocio.