Vicenza e provincia in breve

A Vicenza si inaugura la nuova sede del Gruppo alpini Giuriolo –

Quartiere dei Ferrovieri, a Vicenza, in festa, domenica 14 ottobre, per il 15esimo anniversario della fondazione del Gruppo alpini Giuriolo, sezione di Vicenza “Monte Pasubio”. Sarà anche l’occasione per inaugurare la nuova sede del gruppo, allestita nel Centro Civico 7. La festa inizierà con il corteo lungo le vie del quartiere, che partirà alle 10.40, da via Baracca, per poi raggiungere alle 11 il Centro civico. Qui, dopo gli interventi delle autorità, si procederà con il taglio del nastro per inaugurare la nuova sede. Saranno presenti anche il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e Matteo Tosetto, vicesindaco e assessore con delega al decentramento amministrativo. Sono previste alcune modifiche alla viabilità nel quartiere. Tra le 10.40 e le 11 circa saranno interessate da blocco a vista: via Baracca, via Giaretta, viale Sant’Agostino, via Vaccari, via Rismondo, fino al centro civico. Sono possibili rallentamenti in viale Sant’Agostino, dall’intersezione con via dell’Industria a via Vaccari, in entrambe le direzioni.

Cercando il lavoro, al via due corsi: uno su Excel e uno su Linkedin

Sono destinati a disoccupati e lavoratori in mobilità iscritti a “Cercando il lavoro”, residenti nei 21 comuni aderenti al progetto, i prossimi due corsi, uno dedicato ad Excel (livello avanzato), l’altro alla piattaforma Linkedin. Il primo, che richiede una conoscenza base di Excel, è in programma dal 29 ottobre al 21 novembre, dalle 9 alle 13, nell’aula informatica di Penta Formazione, di via Ponte Storto 16, a Creazzo. Il percorso formativo, che si articola in otto lezioni da quattro ore ciascuna, verterà in particolare sulle formule di matrice, sulle tabelle Pivot e sulla creazione di grafici. Qui info e iscrizioni. Il secondo corso, dedicato al social network LinkedIn, che consente lo sviluppo di contatti professionali, fornirà le competenze per creare un profilo, personalizzarlo e aggiornarlo, parlerà inoltre di netiquette, di come fare ricerca attiva di lavoro e come creare proficue relazioni professionali. Si svolgerà il 25 ottobre dalle 9 alle 12.30 nella sala corsi di Cercando il lavoro, al terzo piano del civico 1 di piazza san Biagio, a Vicenza. Qui info e iscrizioni. Per ulteriori informazioni: telefono 0444 221910, www.cercandoillavoro.it.