Vicenza e provincia in breve

Vicenza, al Menti c’è Italia-Tunisia Under 21 –

Importante partita di calcio, allo stadio Menti di Vicenza, lunedì 15 ottobre, alle 18.30. Si treatta del match tra le nazionali Under 21 di Italia e Tunisia, una sfida in amichevole. Per l’occasione il Comune di Vicenza, su richiesta della questura, competente per l’ordine pubblico, ha disposto un’ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio Menti, a partire dalle 15 fino al termine dell’evento sportivo. Il divieto riguarda tutti gli esercizi pubblici, i venditori ambulanti e le attività commerciali e artigianali presenti nell’area delimitata da viale Trissino, via Bassano, viale dello Stadio, viale Margherita e via Arzignano, nonché i bar all’interno della stazione ferroviaria e nelle zone adiacenti. La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto può raggiungere i 500 euro.

Qualità dell’aria, analisi dell’Arpav a Montorso

E’ iniziata la scorsa settimana la campagna di monitoraggio sulla qualità dell’aria nel comune di Montorso. Arpav ha infatti posizionato, in via 4 Novembre, una centralina mobile, che rileverà per tre settimane i principali inquinanti: biossido di zolfo, ossidi di azoto totale, monossido di azoto, biossido di azoto, monossido di carbonio, ozono, benzene, toluene e xileni, polveri sottili (Pm10), idrocarburi policiclici aromatici. I controlli sono stati richiesti dal Comune di Montorso.

Censura sulle nostalgie e razzismo. Se ne parla in televisione

Approfondimenti televisivi su due casi che fanno discutere in Veneto: quello di Gianluca Versace, giornalista che ha intervistato un nostalgico fascista e per questo rischia di essere perseguito, e quello di Judith Romanello, cameriera non assunta perché il datore di lavoro non voleva dipendenti di colore. Saranno al centro di una nuova trasmissione su Telecittà, domani 12 ottobre, dal titolo “Dai molti uno”, in diretta sul canale 73 a partire dalle 21.15. In studio ci saranno lo stesso Versace, Alberto Gottardo, di Padova 24 ore, e l’opinionista web Nicola Brugiolo. Conduce Patrizia Vassallo. La trasmissione affronterà varie tematiche importanti: la libertà di stampa, la censura, l’allarme razzismo (esiste o no?) e la nuova normativa europea sul copyright.

Vicenza, ecco come orientarsi sulla scuola e sull’università

Il Progetto giovani di Vicenza propone due occasioni informative e formative per accompagnare gli studenti nel momento in cui devono scegliere la scuola superiore o, più avanti, il percorso di studi universitari. Mercoledì 24 ottobre, alle 15.30, al Polo Giovani B55, l’appuntamento sarà con la Fiera dell’orientamento scolastico rivolta ai ragazzi delle terze medie della città, che avranno così l’opportunità di incontrare studenti degli istituti superiori di tutta la provincia. Le prenotazioni vanno inviate a progetto@giovani.vi.it entro il 22 ottobre. Lunedì 29 ottobre invece, sempre al Polo Giovani B55, alle 15, Informagiovani e Alphatest daranno modo agli studenti delle superiori di cimentarsi con la simulazione dei test di ammissione alle università a numero chiuso nelle aree medico-sanitaria, architettura e design, scientifica e ingegneria, economico-giuridica ed umanistica. Il test, gratuito, sarà preceduto da un breve seminario sul numero chiuso. I test saranno replicati al Centro Arnaldi di Dueville, alle 17 dello stesso giorno. Questo sito per prenotarsi. Per le altre proposte del Progetto giovani di Vicenza: www.pgvi.it.