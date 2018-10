Vicenza e provincia in breve

Storia e cultura veneta a scuola. Intesa tra Regione e Ministero –

Martedì 16 ottobre, nella Scuola grande di San Rocco, a Venezia, il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e il presidente della Regione Luca Zaia firmano il “Protocollo di intesa tra il Miur e laRegione Veneto, per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto”. L’incontro si terrà avverrà alle 11, nella sala Capitolare della Scuola (in campo San Rocco), alla presenza di assessori e consiglieri regionali, parlamentari del Veneto, autorità civili e militari della regione, esponenti degli enti locali, rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale, del mondo della scuola e delle parti sociali.

Vicenza, annullati due eventi del calendario autunnale

Sono stati annullati per indisponibilità degli organizzatori due appuntamenti del ricco calendario autunnale di eventi nel centro storico di Vicenza. Si tratta di “Giocando in piazza delle Erbe” in programma sabato 13 ottobre e della “Festa di Halloween” prevista per il 31 ottobre. Venuto a conoscenza del passo indietro di chi si era proposto per le due giornate di animazione, il comune si è attivato per individuare altre realtà in grado di proporre iniziative in centro storico, con particolare attenzione ai bambini. Presto sarà completato il programma dei nuovi eventi che riguarderanno, in particolare, la festa di Halloween del 31 ottobre.

Arzignano, notte di Halloween al museo

Serata e nottata di Halloween al Museo Zannato, per bambini dai 7 agli 11 anni, ad Arzignano, il 31 ottobre. I piccoli saranno condotti ad esplorare le sale del museo e coinvolti nella costruzione di una lanterna e in giochi all’interno del museo. Il programma prevede l’arrivo dei partecipanti, alle 20, dopo cena, di mercoledì 31 ottobre. Si inizierà con una caccia al tesoro, poi ci sarà la visita alle sale del museo, con una torcia, le letture della buonanotte ed una tisana per tutti. Quindi tutti a letto,alle 22.30 circa. Al mattino, alle 8.30, ci sarà la colazione con biscotti, succo di frutta, tè. Quindi il ritorno a casa con il ritiro dei ragazzi da parte dei genitori. Materiale necessario: Sacco a pelo, materassino e cuscino, torcia, pigiama, tazza per la colazione, vasetto di vetro abbastanza alto e grande, spazzolino, dentifricio e oggetti per la cura personale. Iscrizione obbligatoria sul sito del Museo Zannato.