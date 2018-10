Vicenza e provincia in breve

Torna “Ottobre mese della vista” –

Per tutto il mese di ottobre, 42 negozi di ottica di Vicenza e provincia offriranno controlli visivi gratuiti, per la prevenzione e la compensazione dei difetti visivi . E’ possibile quindi sottoporsi a un test della vista, controllare i propri occhiali, verificare se vi sono difetti visivi. Si tratta dell’iniziativa “Ottobre mese della vista”, organizzata come ogni anno da Federottica Confcommercio. Nei negozi che ne espongono la locandina si avrà a disposizione un professionista iscritto all’Albo degli ottici optometristi, che procederà al test. Quest’anno lo slogan della campagna è “L’occhiale su misura è meglio” e punta a sensibilizzare le persone sull’importanza di rivolgersi a un esperto della visione per valutare le soluzioni più opportune.

Basilica, videomapping nei weekend fino al 18 novembre

Lo spettacolo di videomapping proiettato sulle pareti della Basilica palladiana di Vicenza verrà riproposto ogni fine settimana, da giovedì a domenica sera, fino al 18 novembre. Immagini inedite e suggestive, appositamente realizzate dal Comune di Vicenza e proiettate per la prima volta in occasione di Vioff, sottolineeranno l’architettura dell’edificio palladiano, del quale una voce narrante racconterà la storia con sottofondo musicale. Fino al 4 novembre, da giovedì a domenica, sono in programma tre proiezioni per ciascuna serata: alle 20, alle 20.20 e alle 20.40. Dall’8 al 18 novembre, sempre da giovedì a domenica, le proiezioni per ciascuna serata diventano quattro e cominciano un’ora prima, con orario 19, 19.30, 20 e 20.30.

Vicenza, riproposto il raduno motociclistico benefico “Toy Run”

Questa mattina, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e l’assessore alle attività produttive, Silvio Giovine, hanno ricevuto rappresentanti del gruppo motociclistico vicentino Black Cats, tra i quali il presidente, Stefano Menti. I biker hanno proposto all’amministrazione comunale di organizzare anche per il 2018, indicativamente per domenica 16 dicembre, l’iniziativa a scopo benefico “Toy Run”. Come lo scorso anno, saranno coinvolti tutti i principali club motociclistici della provincia, che sfileranno con le loro moto, per lo più Harley Davidson, e raccoglieranno fondi da devolvere ad un’associazione della città che opera a favore di bambini in difficoltà. Lo scorso anno il ricavato della manifestazione fu destinato a Team for Children Vicenza.