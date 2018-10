Vicenza, ha aperto i battenti CioccolandoVi 2018

Vicenza – Ha aperto i battenti a Vicenza, CioccolandoVi, la kermesse dei tre giorni più golosi dell’anno, nelle piazze del centro storico cittadino. A tagliare il nastro sono stati oggi il sindaco, Francesco Rucco e del direttore della Confcommercio provinciale, Ernesto Boschiero. Gli stand saranno aperti al pubblico oggi, venerdì 19 ottobre, fino alle 23, somani, sabato, dalle 9 alle 2 e domenica dalle 10 alle 20. CioccolandoVi giunge quest’anno alla quattordicesima edizione e grazie al successo crescente di pubblico si è conquistata un posto d’onore tra le più prestigiose rassegne dedicate al cioccolato, diventando un atteso appuntamento di fine autunno.

Il delizioso percorso parte da piazza dei Signori e prosegue su piazza Biade, piazzetta Palladio e piazza Garibaldi, tutto all’insegna del buon cioccolato, rigorosamente non industriale, in molte varietà create dai più rinomati cioccolatieri d’Italia. Sono 29 le ditte partecipanti a questa edizione, tutte con grande passione ed esperienza. La loro provenienza abbraccia un po’ tutta la penisola, con una particolare presenza dell’area torinese.

Tra gli stand si possono trovare tavolette e cioccolato al taglio, al latte, bianco, fondente, cioccolatini ripieni, cremini, dragées, praline, gianduia, tartufi, cuneesi. Non mancano il cioccolato caldo da bere, dolci al forno, sacher, creme spalmabili, nocciolati, cioccolecca. Il tutto realizzato con passione ed ingredienti di alta qualità, a cominciare dalle migliori selezioni di cacao.

In occasione di CioccolandoVi vi saranno in centro storico altri interessanti eventi: sabato 20 ottobre, nel secondo tratto di corso Fogazzaro fino alla Chiesa dei Carmini, si terrà “Gusti in strada”, la manifestazione che porta in strada bar e ristoranti, e “Montmartre a Vicenza”, evento en plein air, organizzato da Confcommercio, con il quale i pittori vicentini espongono le loro opere. Fino a domenica 21 ottobre, in piazza Biade, le concessionarie d’auto Gruppo Ceccato, Nuova Fergia e Autovega esporranno le ultime novità e modelli delle principali case automobilistiche.

Infine in contra’ Manin e contra’ Santa Barbara si potrà ammirare, nelle vetrine dei negozi, la mostra itinerante di fotografie artistiche e quadri degli associati della 50&Più di Confcommercio di Vicenza. CioccolandoVi è organizzata da Confcommercio Vicenza in collaborazione con l’amministrazione comunale e con l’associazione 50&Più. Tutte le informazioni sono sul sito www.cioccolandovi.it.