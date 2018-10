Vicenza, 54enne muore cadendo nel vuoto

Vicenza – Tragedia quest’oggi a Vicenza, in un palazzo di viale Milano, per altro ancora tutta da chiarire e con i contorni misteriosi. Un uomo, con precedenti penali, è stato trovato morto in uno degli spazi comuni del condominio.

E’ Mirco Boscari, thienese di 54 anni, e da un primo esame del cadavere si ritiene che sia caduto almeno dal quarto piano. Quando è stato trovato, verso le 11.30 di questa mattina, l’uomo era già morto.

Sulla vicenda indaga la polizia di Stato e nessuna ipotesi viene al momento scartata. Rilievi sono stati fatti anche dalla polizia scientifica. Naturalmente sarà fatta anche una autopsia che dovrebbe dare alcune prime importanti risposte.