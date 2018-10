Si conclude il viaggio della Lampada della Pace

Vicenza – Si terrà sabato 27 ottobre, a Vicenza, il pellegrinaggio conclusivo della Lampada della pace, simbolo tangibile della memoria della guerra e luce per un futuro di pace. L’appuntamento è in Piazza dei Signori alle 9, per l’alzabandiera e per la partenza di un corteo che accompagnerà la lampada verso il Piazzale della Vittoria, a Monte Berico, dove si svolgerà una cerimonia civile che vedrà la presenza delle massime cariche istituzionali. Alle 11 poi, ci sarà una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Vicenza, Beniamino Pizziol, con la partecipazione della Schola cantorum Santa Cecilia di Schio.

Al termine della liturgia, la Lampada della Pace verrà collocata nella sua sede definitiva, nel santuario di Monte Berico, e verrà svelato il bassorilievo commemorativo, lavoro dello scultore Vittorio Tessaro, che sarà posto a lato dell’altare maggiore. L’opera raffigura la Lampada della pace, i quattro Ossari della provincia di Vicenza, i simboli dei cinque continenti e la colomba della pace.

L’evento è organizzato, nell’ambito delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra, dal Comitato Lampada della pace, in collaborazione con la Prefettura, la Provincia e il Comune di Vicenza, e con il patrocinio del Parlamento europeo, della Presidenza del consiglio dei ministri, della Regione Veneto e di oltre cento comuni del territorio.

L’intento è quello di coinvolgere la popolazione, ed particolare i giovani, sulle tematiche legate al primo conflitto mondiale. Si tratta di un evento che richiamerà la partecipazione di molte persone dall’intera provincia, e oltre. Per questo la viabilità cittadina subirà delle modifiche, per permettere al corteo di sfilare dal centro città fino a Monte Berico.

Grazie all’interessamento di Svt sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito, per chi lo desidera, con partenze ogni dieci minuti, dalle 8.15 alle 10, da Viale Roma, di fronte alla stazione ferroviaria, e diretto a Monte Berico. Anche per la discesa dei partecipanti è prevista una corsa di cortesia, sempre gratuita, di un autobus che lascerà Monte Berico a conclusione della manifestazione.

La sera, alle 21, nel santuario di Monte Berico, si terrà un concerto con la prima esecuzione assoluta di “La Grande Guerra. Requiem In Memoriam”, composizione di Marco Taralli e Maurizio Dones, commissionata dal Comitato Lampada della pace per l’occasione.

Protagonista sarà un coro di oltre 80 componenti, che include la Schola Poliphonica Santuario di Monte Berico e le voci bianche del Coro giovanile di Schio, oltre a tre solisti (il soprano Naoka Ohbayashi, voce celeste, il tenore Matteo Mezzaro, il basso Alberto Spadarotto), all’Orchestra “Gli Archi Italiani” e al campanaro Livio Zambotto. Dirigerà il maestro Silvia Fabbian. Presenta la serata Liliana Boni. Anche questo appuntamento sarà ad ingresso libero.